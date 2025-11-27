（專訪）李千娜崩潰度日！驚爆顏正國入夢交代「這件事」

〔記者陽昕翰／專訪〕導演顏正國上月因為肺腺癌病逝，享年50歲，與他情同兄妹的李千娜歷經低潮數度崩潰，透露在告別式的前夕終於夢到了「國哥」，受訪談到：「我夢到國哥在吃咖哩飯，拿著機票跟我說他要出國了，他在我夢裡(身形)看起來很圓潤。」

出道18年的李千娜，下週將在台北舉辦個人演唱會。(記者王文麟攝)

李千娜透露告別式前才向顏正國的太太訴說：「我怎麼都沒有夢到國哥？」沒想到隔天顏正國就真的入夢，很開心的向她說話。

李千娜醒來立刻把這段夢境告訴顏正國的老婆，「我跟嫂嫂說，這段互動感覺好真實的。」國嫂聽完還開玩笑安慰她：「因為我們折了很多蓮花給他，他現在財富自由了，可以去環遊世界了。」

廣告 廣告

李千娜與老公黃尚禾因為拍攝顏正國執導的電影而結緣。(記者王文麟攝)

當年李千娜演出顏正國執導的電影《少年吔》，才與老公黃尚禾結緣。外界曾傳顏正國是兩人的媒人，對此她解釋：「國哥是因為拍這部戲，給了我們兩個人緣分，他其實不是媒人，反而是最後一個才知道我們在一起的人。」

李千娜仍無法接受顏正國離世。(記者王文麟攝)

而李千娜與黃尚禾結婚後，與顏正國仍保持友好關係，最讓她難過的是，顏正國生前還曾叮嚀黃尚禾：「你要照顧好我妹，不然就完蛋了。」她透露很早就知道顏正國生病，只是沒想到病情會急轉直下，她才會一直都無法接受。

李千娜夢到顏正國，勾起許多往日回憶。(記者王文麟攝)

李千娜這段時間忙著舞台劇及下週在TICC的演唱會，每次想到顏正國仍是非常崩潰，直到看到寶貝兒子Yellow才能放鬆，她笑說：「我每次很難過在哭的時候，我老公就會叫我想一下Yellow。」成了她最大的心靈支柱。

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉德華欠債1.6億台幣 向太大方出手：沒寫借據

《人物專訪》李千娜夢到顏正國 吃咖哩道別要出國

日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！

蔡依林大巨蛋瘋搶出狀況！主辦單位2點回應檢討：配合警局調查

