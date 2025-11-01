專訪》李千娜憶顏正國「像親哥哥」 在靈堂擲筊播歌沖淡哀傷

李千娜近來忙於宣傳專輯《千娜舞台秀－彼段過去經過阮兜口》。（鄧博仁攝）

李千娜近來推出台語專輯《千娜舞台秀－彼段過去經過阮兜口》，重新翻唱台語經典歌曲，已故導演顏正國生前在臉書大讚「好聽」，並轉發〈無法度按捺〉MV，李千娜說：「國哥他很挺我，對我超好，就像親哥哥一樣。他的離開當下我完全無法接受。」

李千娜和老公黃尚禾10月被目擊連續5天去顏正國靈堂悼念，她說，其實不止，老公幾乎每天去，兩人除了陪顏正國遺孀、幫忙一些事情，李千娜還在靈堂播放自己專輯的歌曲，並不斷轉移話題，試圖沖淡哀傷。

廣告 廣告

那幾天李千娜正忙於演出瓊瑤舞台劇《你的故事我的夢》，她到靈堂後，擲筊問顏正國：「你有沒有來看？」豈料擲不到聖筊，她直呼：「吼！你沒來」、「過份」，事後笑說「他忙著在天上交朋友」。她也陪顏正國遺孀聊些別事情，「比如桌上有肉條、米粉湯，尚禾就問可不可以吃？可不可以加辣？讓現場不要那麼悲傷」。

李千娜回想起導顏正國，仍難掩哀傷。（鄧博仁攝）

李千娜因演出顏正國執導的《少年吔》而與黃尚禾相識相戀，私下兩家人經常聚會，李千娜兒子抓周，顏正國也有來，互動像家人一樣。李千娜早知顏正國罹癌，「之前知道他在治療，我們都很樂觀、期待他趕快恢復」，稱顏正國積極抗癌，「他很棒啊！都很努力，家人都很辛苦」，接獲他死訊當下腦袋空白，完全無法回應。

顏正國生前在臉書分享並盛讚李千娜的新歌〈無法度按捺〉好聽，李千娜回想在錄音室時，因為這首歌是男生的KEY，不好詮釋，製作人陳建瑋要求她想像自己是25歲青澀小女孩，向喜歡的人告白的口氣，她特別調整了自己心境來讓演唱到位。

影視歌三棲的李千娜，將於12月6日登上台北國際會議中心舉辦「入戲」演唱會，是她出道18年來的首次大型演出，除了新專輯裡的作品，也會選唱出道以來的歌曲。

李千娜開始為「入戲」演唱會選歌，期待呈現最美好的演出。（鄧博仁攝）

談到演唱會，她坦言，壓力滿大的！最近每天練歌，一周運動健身三天以上，預告演唱會造型會更SEXY一點，還安排了神秘嘉賓獻上驚喜。

除了老公是她最好的神隊友，會幫忙帶一歲半的兒子Yellow，李千娜的女兒顧穎也會幫忙照顧弟弟，李千娜滿意表示：「我是第一名，第二名是我女兒。」原來Yellow會把顧穎認成她，所以特別聽顧穎的話。

不過她最近也有新的煩惱，就是Yellow開始會咬人，數度咬傷顧穎，她正耐心給予愛的教育，力求把歌手、演員以及母親等每一個角色都兼顧好。

更多中時新聞網報導

邱澤娶許瑋甯4年 敲定11月底補辦婚禮

挨批消毒SOP疏漏 中市稱已完成

MLB》山本扮救世主 G6強碰高斯曼