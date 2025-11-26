專訪｜李千娜身兼3身分忙到做惡夢 當孝女買車慘賠160萬

【緯來新聞網】李千娜出道18年將首次舉辦大型售票演唱會，還要跑新專輯宣傳、準備舞台劇，同時得經營公司，完美主義的性格忙得焦頭爛額，接受《緯來新聞網》專訪時坦言，時而焦慮甚至做惡夢。然而在籌備之餘，有件事在心中相當拉扯，她為專輯花200萬元客製化的電子花車，因宣傳期結束，車子無用處，擺著也只是消耗金錢，勢必得賣掉，結果可能賣不到40萬元。

李千娜和剛出道時根本長一樣。（圖／記者陳明中攝）

李千娜這回推出翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》，特地砸200萬元打造「千娜舞台秀電子花車」，更安排不少宣傳行程展示，像是跑廟會或是簽唱巡迴，也因此有一些民俗活動時間沒法搭上，無法完整有過一遍爸爸當初經營電子花車跑場的體驗。



不管是什麼樣的車，只要一插鑰匙、一落地便會折舊，買車容易養車難，更何況這台秀了名的電子花車，耗費李千娜許多精力和金錢養護，光車位就是一個問題，若要啟程還得請司機，「已經討論要賣掉了，宣傳完也沒辦法做些什麼，因為爸爸也退休了，然後都是消耗，司機、車位等等」。

李千娜用心打造「千娜舞台秀」電子花車。（圖／環球音樂提供）

說實在，要賣掉，李千娜比誰都捨不得，「上次我有去唱一個廟會，就有把車停在旁邊展示，剛好結合自己的專輯，然後觀眾就很開心、超多人圍觀，看到很多人喜歡的狀態就會想要繼續做下去，但是不可能每個（演出）都配合」。



總之要賣是必然的選擇，李爸也幫忙詢問同行，只是因為車身已經客制化千層鏡、雷射、花雕「千娜」，而最貴的就是這設計，但不是取這名的人買了也無法營業，最悲傷的是因需求量極低嚴重掉價，「有可能40萬元都不到，覺得超可惜又很心疼，但有些事就是要取捨」，認為本來就不能奢求每次推出作品，都能達到想像中的回饋。

李千娜好糾結，電子花車真的要賣嗎！（圖／記者陳明中攝）

因為父母從事電子花車，讓李千娜踏上唱歌這條路，本來是要送爸爸電子花車當禮物，未料對方卻想退休。不過一代傳一代，女兒顧穎同樣走向歌手之路，也算是傳承家族的音樂才華。



李千娜當年參加《超級星光大道》才23歲，顧穎現在參加《大學聲》則是21歲，有種既視感。她說：「像是過了一個世代，因為節目都是詹哥（詹仁雄）做的節目，我跟女兒講說現在很幸福，現在的設備都比我們當時好很多。」

顧穎遺傳老媽的音樂細胞。（圖／翻攝顧穎IG）

科技的進步同時承載高強度的網路輿論，李千娜認為：「在網路時代要脫穎而出更困難，但沒關係，每個時代有每個時代要做的功課。」但，顧穎倒是沒提過任何被關注的負擔，李千娜也是很願意放手的母親，只要切記「注意言行舉止」，還有出門避免太隨性。同時站在母親、老闆、前輩的角度，她相當有經驗地笑說：「在路上很多人會偷拍，不知道會拍到什麼，所以我們盡可能能維持好就維持好。」



現階段的她，除了要擔起母親的責任、藝人的社會義務、還有當老闆的壓力，很多事都攬在身上，認為一點小失誤都不行，算是完美主意型的，「好像必須這麼做才會進步，才不會回到剛出道的樣子，因為現在身分不一樣，所以要自己也要再升等才行」。《入戲》於12月6日在台北國際會議中心（TICC）舉辦，購票請洽寬宏售票系統。

李千娜為求完美有時感到焦慮。（圖／記者陳明中攝）

