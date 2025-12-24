專訪／李沐自認是膽小鬼！靠這方法重回天真時光 宋柏緯歌聲獲振永點名：期待再出專輯

《那張照片裡的我們》於聖誕夜正式上映！近日振永、李沐、宋柏緯接受《LIFE 生活網》專訪時除了分享拍攝秘辛。片中背景為發生在1977年的中壢事件真實事件，讓李沐震驚，史料居然只有三張照片。她坦言，飾演賢英的最大挑戰，就是詮釋那種天真與純粹，靠一方法找回；與韓星振永同為音樂人，宋柏緯也獲得對方的讚賞：「歌聲很好聽，期待他繼續出唱片。」

▲ 宋柏緯、李沐、振永接受專訪。（圖／記者郭懿慧 攝）

宋柏緯表示，很珍惜三個人在一起宣傳的時間。他透露，訪問前一天振永再來台灣的時候，有一起吃飯，還踩點了一家火鍋店，覺得這家火鍋店很好吃。李沐12/10日才過完生日，也一起吃飯慶生，她說生日願望當然是希望電影可以賣座，「《那張照片裡的我們》這部電影，是大家都很喜歡的故事，特別的是三人都是冬天出生的小孩，還一起在劇組中過生日，這次又再一次慶生，覺得很珍貴。」

▲ 李沐、振永。（圖／記者郭懿慧 攝）

振永與宋柏緯都是天蠍座，問到會不會因為同樣的星座更有默契？宋柏緯則說，覺得大家默契都很好。振永覺得，宋柏緯是個游刃有餘的人，這部份很帥，有魅力且值得學習。

振永與宋柏緯兩人同為音樂人，對此振永說有看到宋柏緯去年年底的跨年表演，很希望他可以繼續出唱片，覺得歌聲真的很好聽，甚至比想像中還好聽，真的有嚇了一跳，很喜歡他的聲音。

李沐這次演出主要著墨在劇中賢英從天真、封閉的個性，在不到一年期間，發生的人生轉折。為了找回那種天真的感覺，花更多時間與努力，找到所謂的起點。她透露，當時讀了一本書《夜遊》幫助很大，關於解嚴前夕一個國中女生的身體時代記，帶領自己回到10幾歲天真無邪的那個年紀，「因為很多事都不知道，所以想不到最後的結果。」

劇中賢英很勇敢，為了愛勇敢前往合歡山見心儀的人，李沐笑著說，現實中的自己是超級膽小鬼，也是路癡；不過16歲的她曾跟朋友參加遊學團，在紐約當地鼓起勇氣自己從紐約搭火車去曼哈頓，現在想起覺得當時怎麼會那樣勇敢，真是瘋了，隨後也自嘲：「或許在別人眼中，應該也沒有多勇敢！」

▲ 李沐自認現實中的自己是超級膽小鬼，也是路癡。（圖／記者郭懿慧 攝）

是否有像電影一樣做出如此正義的事蹟？李沐表示，求學過程中有遇過對學生做不好事情的老師，直到畢業之後才知道此事。特別的是，後來畢業生與在校生一起團結，正視這件事，也讓老師無法繼續在校任職。這件事真的值得讓人讚許。

《那張照片裡的我們》劇中的背景是1977年的中壢事件， 宋柏緯透露，因為劇本才去認識中壢事件，網路能搜尋到的資料與新聞真實片段不多，認為電影就是一個入口，讓觀眾們慢慢認識歷史的某一事件，之後影響到價值觀、制度等。身為音樂人的他，對於時代的認識，透過音樂逐漸了解，因為1977年是金韻獎的第一屆，透過歌曲了解時代的氛圍，很有幫助。

▲ 宋柏緯透過音樂重回1977年代。（圖／記者郭懿慧 攝）

然而，即便中壢事件被報導的資料較少，宋柏緯透露，聽說在桃園區域有一個電影包場，聽聞有許多來看特映的人，特別是有一些爺爺奶奶，是曾經經歷過這個事件的人們，甚至有人提及：「我當時後就站在中壢分局前面，目睹那場大火….。」自己也曾跟唯一一個中壢朋友聊到此事件，對方僅大自己三到五歲而已，也聽聞過爸爸媽媽提及這段歷史。由此可見得，中壢事件對於當地人來說，還是會口耳相傳，是有被記住的一個歷史事件。

▲ 宋柏緯發現中壢事件對於當地人，是有被記住的一個歷史事件。（圖／瀚草文創GrX STUDIO）

李沐也表示，回家查詢資料發現，被報導的相關資料非常少，僅有重複三張照片而已，像是中壢分局失火的狀態，車子翻倒，資料非常少。電影《那張照片裡的我們》也因此從三張照片出發，對此希望透過這樣的視角，為那個時代留下更多痕跡。

《那張照片裡的我們》12月24日聖誕跨年檔全台上映，由華納兄弟影業負責台灣發行。

