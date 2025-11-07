（專訪）李程彬走出「童年跟狗搶食」陰影！告別12年「室友」 奇妙緣分曝光
〔記者蕭方綺／專訪〕陪伴李程彬12年的愛犬「發發」上月底過世，這是他養的第一隻狗，對他而言意義深重。聊起這段緣分，他直呼「很奇妙」，因他小時候遭生父綁架，單獨被丟在工業區附近孤苦無依，曾跟狗搶食物吃，導致他看到狗就害怕；多年後，當他在網路上看到發發的送養訊息，一個念頭閃過：「想救援牠，也想克服恐懼。」就領養了發發。
一開始愛媽在工業區附近發現發發，聽聞牠同胞的兄弟姐妹都被吃掉，只有牠剛好懷孕躲過，撿回一條命。後來被愛媽帶回中途之家，和一群貓養在一起，李程彬笑說：「發發是土狗混哈士奇，個性卻像隻貓一樣膽小、怕生。」
而發發雖然是他領養的，但他工作時，發發就會寄住在李程彬媽媽桃園的家，他說狗的名字也是媽媽取的，「老人家嘛，不是叫『錢錢』就叫『發發』。」
他第一次和發發見面時，就被牠中型犬的體型嚇到，當時愛媽還一再跟他強調「牠不會長很大啦」，沒想到被李程彬媽媽「怕孫女餓到」的心態瘋狂餵食下，暴風長大，李程彬苦笑說：「剛領養的時候，牠還有馬甲線，後來超過40公斤重，跟個小瓦斯桶一樣。」
對於跟發發的相處，李程彬把一人一狗定義成「室友」，認為發發個性像貓，撒嬌時會用身體輕碰他的腿，也怕吵，「只要朋友來我家聊天，笑太大聲的話，牠就躲起來，朋友一走又出來。」
如今發發離開，他和媽媽沒有想過要再養另一隻狗，他苦笑說：「媽媽現在只想要帶孫子，但我也還沒對象啊。」單身5年的他被媽媽催生的次數已數不清，但他依舊抱持想當爸的念頭，「如果有一天當爸爸，希望能給小孩一個完整的家，不想讓他體驗孤單。」
