專訪》李進良不認《整形過後》男主角像自己！揭女兒Emma出演內幕

李進良（左）投資《整形過後》身兼醫療顧問，右為林立書導演。（陳俊吉攝）

温昇豪監製主演《整形過後》，原型人物是李進良，他是投資金主之一，從前期就開始參與構想，提供大量真實素材，他和林立書導演接受專訪時透露：「我給了很多整形案例、醫生的故事等。戲劇有想像空間，由編劇、導演進行整合。」特別的是，男主角女兒由他的18歲女兒Emma（李曼唯）演出，話題性十足。

星三代Emma頂著光環出道，李進良比女兒更緊張，但對女兒的興趣全力支持，「如果她有能力、持續有機會，受到觀眾喜歡，不會阻止會鼓勵她。」是否有提醒成為公眾人物的代價？他覺得女兒都知道，甚至會幽默看待「最近家人新聞怎麼這麼多」，「知名度就是一體兩面，比較容易被放大，也比較容易有討論度，這也是她媽媽（小禎）擔心的事情。」

林立書導演（左）、李進良接受《中國時報》專訪。（陳俊吉攝）

林立書導演則分享，Emma試鏡時感覺出來是「名醫之女」，有一種倔強特質，很有趣迷人，經過表演老師培訓後，演出十分自然，他也看好潛力：「我現在怕她沒有興趣，她是有條件的。」而在拍攝時，張榕容也對Emma投緣照顧有加，配音時更一路陪伴直到凌晨，林立書說：「她遇到像張榕容這麼好的老師，是非常幸運的事。」

劇中男主角「江浩宇」是成功整外名醫，連流花叢之間，和前妻離婚後育有一女，身旁還有多年的紅粉知己（安心亞飾），活脫脫就是李進良的人生，但他笑否認：「這是整外醫生的綜合體。」覺得角色最像他的地方，拍出雙魚座的浪漫跟藝術，李進良也覺得，這角色由温昇豪演出最恰當，散發有歷練、成熟男人魅力。林立書導演爆料，温昇豪身體練很壯，一度想讓抹油上場，後來被導演阻止，「太像巨石強森，觀眾會出戲。」

李進良對女兒Emma的興趣全力支持。（陳俊吉攝）

李進良是醫療顧問，當初怎麼沒機會尬一角？林立書導演透露，原本安排一個學長角色，但無奈他太忙，「我們切不出他的時間。」李進良則幽默笑說，也許自己可演第2季男主角。

該劇直面「整形」話題，拍出隆乳、性別重置、唇顎裂手術等案例，從容貌焦慮、醫病溝通或糾紛，到產業背後的壓力與現實，以細膩方式呈現。李進良覺得比起遮掩，真實呈現更有力量，林立書導演也認為，拍這部戲不能過於偶像、神話，也不要污名化，透過戲劇去思考跟理解，讓這產業更透明。

