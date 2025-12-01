專訪／李進良愛女Emma獻處女秀！温昇豪給「超高分評價」洩父女私下暱稱

記者宋亭誼／台北報導

温昇豪在《整形過後》飾演江浩宇一角。（圖／記者趙于瑩攝影）

女星小禎（胡盈禎）與前夫李進良女兒Emma，如今不僅已是亭亭玉立的少女，近來更在台灣首部整形外科影集《整形過後》獻出處女作，飾演整外神醫温昇豪的女兒「江沐瑄」。温昇豪對Emma的敬業態度讚譽有加，肯定對方對角色的投入與事前準備，「我給她的敬業精神給予超高分，但專業上面當然還有努力的空間。」

温昇豪與Emma飾演父女。（圖／六魚文創提供）

温昇豪分享，Emma 16歲得知要參與《整形過後》的演出後，經歷選角、上表演課、拍攝等過程，全力投入的態度令人讚賞，「你可以知道她很想要做這件事情，可是有時候就是力不從心、做不到」，然而，或許年紀尚小，Emma的詞彙與表達能力有限，加上自小在鎂光燈環境下成長，她自然形成一道自我保護機制，不易與人交流。

「當時的導演還有戲劇指導跑來跟我講，她心防很重，因為她不容易跟人家分享，就算她想分享，但不知道怎麼分享。」所幸透過導演、表演指導以及女星張榕容的協助，Emma逐漸打開心房，也逐步掌握表演技巧。

温昇豪坦言Emma起初不易打開心房。（圖／記者趙于瑩攝影）

温昇豪看著Emma長大，談到對方成長過程中的最大變化，温昇豪回憶起Emma 18歲慶生晚會的互動，「我走之前她還說抱一個這樣，我就覺得長大了」，温昇豪指出，Emma 18歲生日當天距離殺青已過將近1年，但她仍特別詢問温昇豪自己的表現，表現出對角色的重視，讓温昇豪欣慰地說：「她自己結束之後有去反省，哪些事情她可以求進步，所以態度很可取。」，並再度給予Emma的態度高度肯定：「姑且不論做得好或不好，她願意負責任就是很了不起的事情。」

温昇豪透露Emma與李進良的私下互動。（圖／記者趙于瑩攝影）

劇裡角色「江沐瑄」對於父母離異十分敏感，戲外Emma同樣有著相似經歷，聊到此話題，温昇豪透露Emma與李進良的關係就像朋友，沒有上下對立的關係，甚至有時在外還會稱呼他為「良哥」，對於李進良與小禎離婚後保持的友好關係，温昇豪更大讚兩人是典範，「在他們一家子身上，我看到是一個完美的呈現。」

