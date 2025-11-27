專訪／李進良揭「3公分生殖器增大術」真實內幕 嘆病人「不聽話」：也要負責任

《整形過後》導演林立書（右）、顧問李進良接受專訪。李鍾泉攝

温昇豪製作、主演的《整形過後》找來真正的整形醫師李進良投資與擔任顧問，劇中角色花心但醫術高超的設定，被外界認為彷彿就是李進良傳記，他與導演林立書接受《鏡報新聞網》專訪時笑說，男主角人設是自己與温昇豪、林立書三個雙魚男的綜合體，開玩笑說，吻戲的部分，温昇豪也有問他意見。

林立書提到，現在大眾對整形的看法愈來愈開放，更需要一些正確的資訊，製作與拍攝時，最大的壓力是呈現角度，對醫美不要神化、也不要污名化，同時透過劇中故事案例，讓觀眾了解自己若想進行整形手術，需要付出怎樣的代價，以及可從中獲得哪些價值。

廣告 廣告

導演林立書希望透過戲劇傳達整形正確觀念。李鍾泉攝

李進良則認為，透過戲劇探討整形觀念，包括不忌諱拍攝有病患在進行醫美手術時過世，因很多時候責任不在醫師身上，病患也需要配合、如實告知自己身體狀況。李進良坦言很常遇到不聽話的病人，包括沒有確實空腹，或者術後沒有正確服藥等，「想接受整形的人，相對也要付出責任」。

沒有「奇怪的手術」！李進良揭「增高」可能性

李進良喊話想整形的病人也要對手術有責任。李鍾泉攝

劇中很多特殊整形案例，包括性別置換，李進良表示，這些手術雖然少見，但並不是沒有人在做，對醫生來說沒有什麼是「奇怪的手術」，包括「3公分生殖器增大術」，甚至是身高增高，做了可以提升社會地位、情緒價值，甚至家庭地位，「任何增高都屬於我們（整形外科）的範圍」。

林立書好奇增加身高手術可行程度，李進良指出，骨骼確實可透過牽引增長，但是肌腱沒辦法增長，因此術後可能走路沒那麼順暢，也會有疤痕，這是沒辦法改變的。《整形過後》即將於12月13日起，每週六晚間9點在公視頻道首播並連播2集；晚間11點於公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。



回到原文

更多鏡報報導

專訪／小禎反對女兒出道拍戲？李進良揭露真實原因 爆料Emma反嗆媽這句話

專訪／小禎女兒Emma「當爸爸的面吻男友」 李進良吐真實心聲！認了會去「調查」

温昇豪陷感情風暴！面臨新歡、舊愛難題 認了「她」是最適合的人