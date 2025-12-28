專訪／杜汶澤擲千萬東區開麵館 經驗值來自童年辛酸

杜汶澤投資千萬在東區開了小杜麵館。

港星杜汶澤近年移居台灣後，常想念香港美食，他構思大半年，花了兩個月時間裝潢試菜，吃了不下上百碗麵，終於開張大吉，結果每日排隊人龍絡繹不絕，甚至曾出動警方關切，他和廚師也先後掛病號，自認把開餐廳這件事想得太浪漫，小杜麵館裡選項不多，全都是他的口袋菜單，但經歷草創開店歷程，他也無奈笑說：「這是我第一次開餐廳，這輩子不會再開了。」

杜汶澤入行超過30年，大小角色都演過，唯獨沒有開過餐廳當老闆，他坦言起初和人合夥想開火鍋店，籌備過程就因理念不合，堅持退股，於是再砸千萬規劃「小杜麵館」，把麵館當日式餐酒館經營的理念，在東區中價位一級戰區希望能殺出重圍。

廣告 廣告

杜汶澤精選的港式街頭小吃。

這幾年在台灣成立美食品牌、自創乾拌麵，杜汶澤講起食物儼然是老饕，從食材到料理方式都相當講究，其實全拜童年經歷所賜。他說，小時候母親忙於工作，父親又早早離開，晚餐成了他必須面對的生存課題。「媽媽放了錢，我就要去買菜，不煮就餓死。」他苦笑著說，母親做的菜「很難吃」，曾有一次煮了結塊的義大利麵，淋上麥當勞番茄醬，當他抱怨難吃時，母親一句「有本事自己煮啊」，那句話迴盪多時，也讓他徹底激發了烹飪潛能。

小杜麵館的南乳豬手經滷過再酥炸，口感特別。

他說哥哥是連牛、豬肉都分不出的生活白痴，小學的杜汶澤便一肩扛起家中伙食重任，從買菜到下廚全包辦，養成了他對食物品質的敏銳度和堅持。成年後，這項技能更成了他的「把妹利器」，年輕時談戀愛，經濟不寬裕，他搞笑說「去家煮菜吃，吃完可以吃她，很省。」

杜汶澤的高檔麵館只有17個座位。

小杜麵館不僅是他個人對香港滋味的深切懷念，杜汶澤強調，他不是玩票性質，而是以經營富豪飯堂的標準，打造出僅有17個座位的精緻街頭小吃，除了南乳豬手炸醬麵、衝浪韭黃鮮鮮蝦雲吞生麵等四大天王主食，還有他自己的拿手燉湯花膠雞湯，因為太費工成本又高，每日限量10份，笑說「賣太多會賠錢」，因為他擅長挑選花膠，絕對是麵館招牌。

杜汶澤去年在台灣拍影集《零日攻擊》，飾演心懷不軌的名嘴。（牽猴子提供）

開餐館讓杜汶澤坦言壓力極大，作為第一個在台灣開港式麵館的港星，知名度能帶動消費，但往往「給面子只給一次」，食物本身必須超越顧客想像，小細節的堅持包括牙線、洗手乳等備品的選擇要求，也讓太太田蕊妮覺得不可思議，他堅持「我不是每天開（店），偶爾才開，所以要放自己喜歡的東西。」杜汶澤親自跑堂送餐，一度因為過勞隔天痛到無法上工而休息一天，「如果你是明星而不願意跑腿拿個麵，那就不要開了。」堅持用體力來抵銷壓力，展現出身為經營者的決心。

小杜麵館每日大排長龍，讓他覺得對消費者很不好意思。

更多鏡週刊報導

杜汶澤酸吳慷仁舔得很厲害 應報名金鐘

外景出意外／獨家！杜汶澤盛讚勇敢 唐振剛扛病痛登健美競賽

杜汶澤砸百萬辦台灣健美賽 坦言 「不賺錢的事更難」