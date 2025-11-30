專訪》東京喰種、米津玄師MV重要推手！GEEK PICTURES小佐野保：傳遞日本的創造力
株式会社ギークピクチュアズ（GEEK PICTURES）代表取締役CEO的小佐野保在接受《風傳媒》（The Storm Media）的獨家專訪時，談到創業18年來影像產業的變化，以及公司目前正邁向的新方向。GEEK PICTURES 是日本的綜合娛樂企業，成立於2007年，事業領域橫跨廣告影像、電影、戲劇、動畫、IP企劃開發及藝術等多個範疇。
特別是由該公司製作的電影《敵》，在2024年第37屆東京國際電影節上奪下「東京大獎／東京都知事獎」、「最佳導演獎」、「最佳男演員獎」三冠，成為日本電影相隔19年再度達成的壯舉。近期也參與電影《教場 Reunion／Requiem》的製作。近年來，公司在電影領域的存在感穩定提升；此外也曾協力在台灣上映或者上架串流平台的影集《深夜食堂》與《東京喰種》等作品的製作，在日本內容進入亞洲市場的歷程中，GEEK PICTURES 也扮演了重要角色。
在廣告方面，GEEK PICTURES 以高品質影像與創造力聞名，曾參與 SoftBank「白戶家（爸爸狗）」系列、三得利「BOSS 外星人 Jones」系列、日清食品、麥當勞、UNIQLO 等多家企業的廣告影像製作。音樂影像方面亦有眾多實績，包括 Vaundy 與米津玄師等藝人的 MV，這些影像也透過 YouTube 及社群平台被大量分享至台灣。
同時，公司也投入相當心力於人才培育，每年招募約30名新進員工，並以半年的密集訓練計畫協助新人成長。訓練內容包含理解各事業部的實際運作，並在進入現場工作時進行測試。公司也提供跨 AI、數位、海外事業等領域的學習環境，讓年輕成員與資深員工共同學習，激發新的創意流動。
小佐野保首先談到近年業界的結構變化。小佐野保指出，這五年間，娛樂產業的構造發生劇烈變化。過去廣告、電影、電視、音樂各自獨立，但現在界線變得模糊。創作者能從企劃到發信都一手包辦，影像製作公司的角色也大幅改變。小佐野保表示，他們希望打造一種過去不曾有的，「讓自己製作的內容由自己實現變現，並投入下一次創作」的新模式。
因此，近年公司積極跳脫「製作公司」的框架，全面投入 IP 開發。小佐野保直言，過去的工作大多是客戶委託，也就是 BtoB。但現在我們希望能將自己的企劃推向市場，讓全世界的人看到，轉型為BtoC。「我們想從『受託製作影像的公司』，轉變為『將自己創造的內容變成 IP 資產的公司』。我認為未來就在那裡」。作為具體例子，小佐野保舉出2025年2月1日至8月11日於澀谷舉辦的展覽《HOKUSAI：ANOTHER STORY in TOKYO》。
小佐野保透露，這個展覽以日本浮世繪為主題，在 Sony PCL 的協力下導入索尼的觸覺提示技術（Haptics），讓觀眾可以感受到葛飾北齋筆下的風與波的觸感，打造全新的沉浸式體驗。不只是『看』影像，而是能『感受到』藝術，「我認為我們提供了一種全新價值」。小佐野保表示，展覽高峰期每日來場者超過2,000人，獲得極高評價。「未來我們也考慮向歐洲展開授權，在亞洲的話，我們也非常想要挑戰在台灣舉辦類似體驗展」。
GEEK PICTURES 也積極拓展海外市場，尤其重視亞洲區域。公司在2019年成立印度法人「Geek Pictures Pvt. Ltd.」，並在2025年1月與印度電影發行公司 AA Films 聯手推出日印合製動畫電影《ラーマーヤナ ラーマ王子伝説》（《羅摩衍那：羅摩王子傳說》，ⒸTEM）。該片在印度境內上映規模達610間戲院、621個銀幕，是日本電影在印度史上最大規模的上映。2025年7月，公司更與 AA Films 就業務合作達成共識，取得其電影與影音內容在日本境內的發行權。
談到公司最重視的影像製作，小佐野保說「我們稱之為 Craft 力、Craft Power，我認為我們已經超越了一般的製作層次」。小佐野保進一步以「Supercraft」這個概念形容公司的核心理念。小佐野保表示，這背後的支撐力量包含 CG、AI 等科技，「是這些科技讓我們能做出競爭對手做不出的影像」。
象徵這種影像挑戰精神的案例，是公司在栃木縣足利市打造的實尺寸十字路口外景棚「足利スクランブルシティスタジオ（足利 Scramble City 外景片場）」。小佐野保表示，「真正的十字路口因交通與人流限制，有許多場景難以拍攝。因此我們打造了『與真實無異的巨大外景』，讓創作者能自由拍攝從車輛追逐到吊鋼絲的動作場面。我們會持續創作讓觀眾驚呼『這到底怎麼拍的？』的影像」。
談到未來，小佐野保表示，希望加強自家 IP 的展開。「我們以迪士尼為目標，追求『綜合能力』與『全球拓展』。迪士尼誕生於美國，而 GEEK 由亞洲人經營、立足日本。正因如此，我們希望先成為日本第一，再成為亞洲第一，最後走向世界。」最後，小佐野保表示「GEEK PICTURES 今後也會跨越類型與國境，持續創造前所未見的作品」。並為這次專訪作結。
*足利スクランブルシティスタジオ因合約期滿，將於2025年底結束營運。
