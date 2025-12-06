專訪》林予晞40歲第一次做菜為了「他」 曝過往堅持不進廚房原因
過去堅持不進廚房的40歲女星林予晞，近期在《星廚之戰》擔任明星廚助，她在接觸料理後，不僅改變以往不做菜的堅持，還在父親節親自下廚，煮出四菜一湯的佳餚，讓爸媽相當驚喜，「安齊姐（製作人）真是我的伯樂，雖然這樣講很誇張，可是我覺得我的父母都要謝謝她，而且是要哭著謝謝她」。而林予晞在節目中專注到自言自語的呆萌模樣，讓節目才播出一集就收到3檔節目主持邀約，讓她又驚又喜。
自認叛逆的她說，小時候家裡環境很傳統，總是看著阿嬤為了全家人的三餐忙進忙出，「整個家這麼大，可是阿嬤只有一個很狹小的廚房，那個地方的功能還是要服務全家人的。這個景象讓我很深刻，我就覺得我以後長大千萬不能這樣，我要做想做的事、我想要看世界，我要把時間花在自己身上」，吐露一直以來都很抗拒做菜的原因。
加上從事演員工作多年，林予晞早已習慣事事做好萬全準備才上場，面對未知的實境節目，尤其又是她不擅長的料理，所以她一收到邀約，便不假思索的拒絕製作人陳安齊，但陳安齊的多次詢問，讓她開始感到好奇，「她眼神中的那個熱情，讓我在想『這個女人到底在想什麼？有什麼東西可以這樣驅動她？』抵擋不過她的熱情，加上既然我這麼被看重，那我真的應該要接受這個挑戰」。
回想起父親節那天，全家人待在她家等待的情景，讓林予晞眼神發亮的打開話匣子。她說，她特別向多位廚師學習，有Will的炒蛋、有鄭淳豪的白米飯、Jessica的甜點等，最有趣的是，她還跟白潤音請教三杯雞做法。
她說，當晚她小心翼翼地詢問爸爸的評價，爸爸像個小孩重複念著每道菜名並說「這些都是我最愛吃的」，這讓林予晞相當害羞，趕緊阻止他：「我就笑說『我只有做這幾道菜，不是做100道好嗎？』那種感覺就是，好在我做了，因為有些事情真的是來得及跟來不及的差別」。
總是將「善的循環」掛在嘴邊的陳安齊說，她事後有遇到林予晞爸爸，林爸爸向她分享女兒料理時的神情讓她忘不了，「他超開心的說『女兒很棒、做菜給他吃』，我聽了也覺得好開心，好像做對一件事情一樣」。
