專訪／林葉亭失智父過世10個月「見爸入夢」 邱以太：外公是全家支柱

記者趙浩雲／專訪

邱以太近來因《監所男子囚生記》備受矚目，他是林葉亭的兒子，年初的時候外公（林葉亭父親）林葉增因為失智走失離世，當時他還陪伴媽媽認屍外公，接受《三立新聞網》專訪聊到這些心路歷程，他提到外公過世那天他全程陪著媽媽處理後事，「事情發生得太突然了，一開始大家都很震驚。」

邱以太在劇中飾演擔任菜鳥獄警的小爸爸，他說為了詮釋新手爸爸的角色，會跟媽媽請教當時懷孕的記憶，例如懷邱以太時喜歡吃蓮霧、是「好懷的小孩」，而懷弟弟時則遇到較多狀況，「她想到就會講，隔天又會再講一次」，這些回饋讓他產生當爸爸的想像，如果真的當爸爸了，「生男生女也會有， 我應該會超寵女兒！」

邱以太談到外公離世，他說外公是家族重要的精神支柱，全家從小每週都會回外公家吃飯，外公也喜歡古典歌劇，「這些都是從小陪著我們的日常，所以那個位置不見之後，家裡的感覺真的不一樣了。」

邱以太外公因為失智走失最後發生意外過世。

他表示，外公走之後，家人之間變得更緊密，也更珍惜彼此。「大家都清楚外公身體的狀況，但發生的方式和時間太突然了。」事發當時《監所》剛拍完，劇組成員當時也在群組關心他，他說楊祐寧甚至直接私訊關心，讓他非常感動。說他本人沒有夢到外公，但媽媽有夢到，但內容他不方便透露。

談到家人如何看待他的演藝工作，家人一開始並不支持，但後來慢慢理解，甚至成為他最大的後盾。「我爸是看我作品最多次的人，想法很直接、沒有修飾，我也會當成參考。媽媽則是最期待的那位，阿嬤比較看不懂，是會一直問問題的那個。」邱以太說，外公離開帶來的思念一直都在，但是少了一個很重要的陪伴，大家也很傷心的，但是家人已經漸漸的往好的方向前進了。

