專訪／柯汶利《匿殺》改編艾普斯坦性醜聞！ 獻祭10種殘酷極刑揭密背後道德堅持

導演柯汶利繼《誤殺》《默殺》後推出新作《匿殺》，他透露創作靈感來自目前正在國際間燒得火熱「艾普斯坦案」！劉耀勻攝

導演柯汶利繼《誤殺》《默殺》後推出新作《匿殺》，被問到是否要打造出一個「殺字三部曲」？他透露這所謂的「殺字三部曲」其實是場美麗的意外，但這三部作品不約而同都在探討親情、父親與守護家人的情感核心。柯汶利也透露，其實《匿殺》的靈感來自目前正在國際間燒得火熱「艾普斯坦案」！

柯汶利從北藝大時期創作、改編自「湯英伸」案的短片《自由人》開始，就喜歡改編社會案件。《匿殺》題材以虛擬的「都馬市」發生一系列案件，來對社會階級與權貴階層的權力犯罪進行批判。柯汶利坦言，劇本其實是影射震驚全球的「艾普斯坦惡魔島」事件，對於事件背後的黑暗極度憤慨。

改編艾普斯坦性醜聞 揭露權貴玩弄少女黑幕

柯汶利表示：「那個事件有很多受害者，我覺得挺可惡的，希望電影裡有一些影射，去探討那一群權貴如何玩弄未成年或其他女性，也應該受到制裁。」為了讓這種社會黑暗面更具衝擊力，柯汶利在片中設計了不下10種的殘酷死法，但他強調這些暴力並非為了視覺刺激，而是要指向那些惡人，讓觀眾在戲院裡感受到一種因果報應的宣洩感。

廣告 廣告

對於片中的暴力呈現，柯汶利有著自己的道德堅持。他透露在處理死亡鏡頭時有明確區分，好人的死以影子示意，但他對壞人的暴力則毫不手軟，「因為我想追求的是給觀眾看到什麼，因為做了這麼壞的事情，就應該得到報應，希望也能有警示作用。」

柯汶利表示自己從北藝大時期開始，就特別對社會案件改編的題材有興趣。劉耀勻攝

懸疑犯罪迷轉身變導演 開創驚悚動作新類型

至於《誤殺》《默殺》《匿殺》這個「殺字宇宙」是否會繼續發展下去？柯汶利表示：「我覺得這是一個緣分，這三部戲最主要都在講父親與親情。雖然不是有意為之，但觀眾好像對『殺』字有熟悉感，只要看到柯汶利的『殺』，就知道是那種權益犯罪、有翻轉、看完會很爽的電影。」

柯汶利透露，自己平常就喜歡看推理作品包括東野圭吾、金田一、柯南等作品，也鑽研掌握了這種犯罪驚悚類型片的「公式」。他比喻導演就像廚師：「如果你是做日本料理的，不可能一下跳到台菜。我專研懸疑犯罪這一塊，希望讓觀眾可以享受這種驚悚動作的觀影緊張感。」他認為只要能帶給觀眾這種暢快的感官體驗，這個系列就能一直走下去。《匿殺》將於2月13日全台上映。



回到原文

更多鏡報報導

專訪／張鈞甯轉型女打仔騙媽「全是替身」 導演男友冷撂一句話被祭家法「跪榴槤殼」

專訪／曾是周杰倫舞者！22歲侯詠薰反差驚人 張鈞甯驚爆：舞火辣性感

7億岳父鬆口范逸臣「跟我很像」！ 田中千繪笑認「現在很幸福」仍無結婚打算

雪碧新加坡入境遭遣返！「小黑屋」扣手機翻看私密照 當地移民局曝背後原因