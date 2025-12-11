專訪／柯煒林拍《大濛》壓力超大！讀劇本就泛淚 認了：怕搞壞台灣電影

記者王培驊／台北報導

陳玉勳執導、以白色恐怖時期為背景的電影《大濛》，將觀眾帶回1950年代的台灣，透過雲霧意象與幽默筆法，描繪那個年代人民在壓抑社會下的生活狀態。片中由香港演員柯煒林飾演的「趙公道」，是故事中極具情感重量的角色。日前柯煒林接受《三立新聞網》專訪，他坦言這是一段極耗心力、也讓他成長許多的表演旅程。

準影帝柯煒林在片中飾演隨部隊從廣東撤台的「趙公道」，預告中一開口就以濃重廣東腔的國罵「馬你個逼！」、「草林良！」笑翻觀眾。（圖／華文創 提供）

「我跟趙公道完全不一樣」——個性差異成最大挑戰

談起自己與角色的相似度，柯煒林先是笑說：「我覺得其實我跟趙公道的個性完全不一樣。」柯煒林分析，趙公道那種「到頭就睡」的性格，和他本人截然不同，趙公道是那種翻來覆去、腦內劇場永不停歇的人。「我會想很多，他是遇到天大的事情，都覺得可以過去的人。但我就是深思熟慮，有時候會鑽牛角尖。」他坦言自己過去特別容易朝不好的方向預設情緒，不過現在心態上已漸漸好轉。

《大濛》演員柯煒林（右）、方郁婷接受《三立新聞網》專訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

一看到內容大綱就想接演——看完劇本「眼眶泛淚」

聊到接到《大濛》的當下，柯煒林說第一反應是「劇本很好看」。「我那時候只拿到比較短的大綱，看完後就跑去咖啡廳，把完整版慢慢看完。看到後面眼眶有點泛淚，那時候就覺得：我一定要演到這部。」但作為演員，他也清楚自己其實「很被動」，當時還不知道是否有機會被選上，加上角色形象與他在《濁水漂流》時的狀態截然不同，他更珍惜這次能被看見的機會。

方郁婷（左）飾演從嘉義北上的小女孩，在動盪不安的大時代下依舊堅韌不放棄尋找哥哥，在過程中遇到太多驚險的意外，但遇上了柯煒林（右）飾演的退休阿兵哥幫助。（圖／華文創 提供）

為電影廣東腔調練到字字精準：烈姐陪我讀了好幾個小時

為了貼近角色背景，柯煒林花了很長時間處理語言細節。「從讀本開始才知道，原來廣東話的腔調要這麼重。」

製片李烈（烈姐）會廣東話，因此在會議室中陪著他，把劇本逐字讀過、練了好幾個小時，仔細討論要如何呈現那個年代的腔調。烈姐也曾提醒他：「根本沒有人知道那個年代的人到底怎麼講話，所以我們要設定出一個方向，讓角色成立。」這句話讓他更清楚自己該朝哪裡努力。

《大濛》中的柯煒林使用到大量廣東話。（圖／華文創提供）

最困難的是「內心」：怕自己做不好、拖累整部片

談到拍攝最難的部分，柯煒林直接回說是「角色的內心」。「我自己看劇本會覺得，如果我做不好，整部片都會有點不妙，所以真的很努力想把自己做到最好。」其這部片背景特殊，他感受到明顯的「作品重量」，那是一種不容自己出錯的責任感。柯煒林坦言，自己拍戲時有時會過於執著，加劇了不安：「不是導演折磨我，是我不知道怎麼處理自己的不安。」

拍攝期的孤獨與壓力：『一個香港演員不能搞砸台灣這麼重要的電影』

《大濛》在台南拍攝，柯煒林一開始對陌生環境不太適應：「那時候其實有一點寂寞的感覺。」他覺得自己是能獨立處理的人，因此獨自來台拍戲，但壓力其實比想像中大。他坦言：「越做功課後，會越感受到作品的重量。覺得如果一個香港演員把台灣這麼重要的電影搞砸，絕對不行讓這件事發生。」直到後來看幕後花絮時，自己也忍不住眼眶泛淚：「我真的覺得，我已經用盡全力演了趙公道。那一刻覺得很欣慰。」

導演陳玉勳（中）透露片場非常歡樂，每天都有吃不完的美食。（圖／記者趙于瑩攝影）

劇組生活趣事：『最喜歡蚵嗲』、每天吃四餐

談到拍攝期間的飲食，柯煒林笑說台南根本是美食天堂：「那邊美食很多，我最喜歡蚵嗲。」片場每天都有餐車，加上拍攝耗體力，他幾乎每天吃四餐，「那段時間真的吃得很開心。」導演也爆料說劇組人員捐出很多食材，每天都有不同食物，還有烤串類的，後來還被發現說柯煒林變胖了

回看自己的表演：『滿意兩三場，但現在可以演得更好』

對於自己的演出，柯煒林坦白評價：「我覺得滿意的只有兩到三場戲。」至於其他比較生活化的橋段，若以現在的自己來演，會有更多層次。「因為又過了兩年，我人生閱歷也變多了。」不過也代表這次的演出也是一段讓柯煒林成為更成熟演員的過程。

