專訪/柯煒林拍《大濛》語言錯亂改烙英文 方郁婷剪短髮受打擊「殺青秒接髮」

電影《大濛》在第62屆金馬獎奪下5座大獎成最大贏家，自上映後好評不斷，票房已經快突破三千萬。導演陳玉勳與主演方郁婷、柯煒林日前接受《中天新聞網》專訪，分享拍攝時的經歷。方郁婷這次在片中頂著一顆「西瓜頭」，她坦言一開始因為造型備受打擊，那段時間，除了拍攝，私下都會將頭整個包起來，殺青不久後就跑去接髮了。

電影《大濛》導演陳玉勳與主演方郁婷、柯煒林日前接受《中天新聞網》專訪，分享拍攝時的經歷。（圖／記者 楊進明 攝）

方郁婷在片中飾演一名鄉下少女「阿月」，為了詮釋50年代的農村孩子形象，不僅外型被大改造，還要苦練台語，對年僅19歲的她來說是一大挑戰，但她精湛的演技，讓陳玉勳盛讚「每個鏡頭都想鼓掌」。陳玉勳在一旁說道，方郁婷一上戲就完全進入角色，「她的眼神可以呈現七十年前鄉下少女的感覺，到現在還是個謎，不知道她怎麼做到的。」



方郁婷透露，她透過導演分享的形容詞、爺爺奶奶的老照片、故事想像，加上阿月的造型來塑造角色，「拍攝時會把自己的東西忘掉，專注在現場給我看到的元素。」這種表演方式讓她在每個鏡頭都能呈現最真實的情感，就連陳玉勳在現場都儘量避免跟她講太多話，深怕影響她的自然表現。對手演員柯煒林也大讚，「她的眼神真誠度把我拉回當初當演員的模樣，提醒我找回演員初心去演這部戲。」

柯煒林（右）大讚方郁婷（左）純真的眼神，把他拉回當初當演員的模樣。（圖／記者 楊進明 攝）

而方郁婷除了有不少情緒戲的挑戰，這次在片中的造型也讓她承受不小心理壓力。為了符合角色，方郁婷剪了一頭短髮，讓她打擊很大，整個拍攝期間，只要不在鏡頭前，她都會戴帽子把頭髮包起來，柯煒林也說，「我看到她頭髮的時候都是她梳妝，然後下班之前。」就連殺青酒、和劇組私下唱KTV都是整個包著。直到殺青後回學校，她仍持續戴帽子，最後因為那年要畢業沒時間留長而選擇接髮。

方郁婷為了角色剪了一頭短髮，讓她深受打擊。（圖／華文創 提供）

柯煒林這次則飾演一名隨部隊從廣東撤台的「趙公道」，他坦言，從讀本到拍攝中期都在摸索喜劇節奏，壓力大到直言「誠惶誠恐怕搞砸劇本」。由於這是他第一次飾演喜劇角色，過往經驗幾乎派不上用場，當時相當焦慮，「所以有這麼多人喜歡趙公道這個角色，對我來說不是那種『就是會中』，而是鬆了一口氣。」陳玉勳透露，「他剛開始不太能接受，會問『這是喜劇嗎？我要演好笑嗎？』我們在現場調很久。」

而在拍攝期間，方郁婷要苦練台語，柯煒林則要呈現帶有廣東話腔調的國語，不僅把劇本重寫了一遍，他還為此請父親幫忙跟著他讀一遍，不過在現場切換不同語言後出現錯亂，柯煒林笑說：「拍到中午午餐的時候，我突然廣東話講不好、國語講不好，就講英文啦，我就說『阿月，Do you want to grab something to eat』。」

柯煒林自曝，拍戲過程中曾一度語言大錯亂，乾脆改說英文。（圖／記者 楊進明 攝）

陳玉勳回憶，在菜市場場景拍攝時，兩人坐在三輪車上用英文對話，「你能想像趙公道那個樣子講英文嗎？」不過他們也強調，正式拍攝時完全不會錯亂，這也成了拍戲過程中一段難忘的趣事。電影《大濛》現正熱映中。

