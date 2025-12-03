專訪》柯煒林談病情被關心壓力大 求諮商心理系大二生方郁婷

柯煒林（左起）、方郁婷、陳玉勳合體宣傳電影《大濛》。（陳俊吉攝）

導演陳玉勳、演員柯煒林、方郁婷合體宣傳新片《大濛》，除了電影本身，柯煒林罹癌的病情也是影迷焦點，他分享：「公布生病剛開始的2、3個月，情緒起伏大是什麼原因，自己也有點分不出來了，當時有3個壓力，1病情、2演出舞台劇、3被高度關注。」

柯煒林表示，當時自己決定在網路上公布罹癌的消息，是因為舞台劇表演檔期變動的關係，一定要讓觀眾知道原因，「如果只是我自己的話，我不會公布，我要公布的話，就什麼事情都講好，可我沒想到的是大家都那麼關心，我是1個很悶騷的人，你愛我的話，我還要看你怎麼來愛，其實被愛的壓力很大，處理這塊的壓力比工作跟病情還大。」

香港演員柯煒林今年爆出罹癌後獲得高度關注。（陳俊吉攝）

柯煒林接著說：「突然有1天別人跟我喊加油，我不喜歡人家跟我喊加油，我只是吃顆藥而已，我就不覺得我生病，要加油什麼？吃藥準時嗎？很多人認為生這個病隨時要掛掉，但我吃藥，它會變成慢性病。」

現在柯煒林有在香港看心理諮商，已把外界關心他的壓力，轉化成為單純的問候，內心也不再鑽牛角尖，巧的是，正在美國念大二的方郁婷，主修就是唸心理學，目前正在學壓力跟記憶力相關知識，一旁柯煒林聽完，打趣說：「所以我需要心理諮商，就找妳囉！」

拍攝《大濛》時方郁婷是高中生，她是生性害內向的超級I人，之前拍戲都很緊張、不太敢說話，慢熟到每次都是殺青後才想跟大家講話，還好這次有柯煒林主動熱情開聊。不過柯煒林也強調自己是I人，「大家都說我是E人，但我測了5年都說是INFP（調停者性格）。」柯煒林解釋，有時候他一直說話，並不是他擅長說話，而是希望現場氣氛好，往往為了大家場面好看，回家後自己反而嚴重內耗。

方郁婷是許多電影圈內人公認的天才演員。（陳俊吉攝）

巧的是，陳玉勳竟也是I人，給人活潑逗趣形象的他也解釋說：「會拍喜劇的人，往往都是I人的表現。」總會不經意把一些隱晦的情感，包裝在喜劇效果裡頭，講完後陳玉勳想了想，笑說其實個性最I的，應該是片中另1位演員曾敬驊才對。

