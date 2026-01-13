專訪：「梅爾茨對華表現出一定距離 是適當的」

迪特教授（Professor Heribert Dieter）：在我看來，這發出十分明確的信號。德印以及歐印關系發展十分積極。德印作為民主政體，有很高的一致性。日本當然也是如此。但中國不同。中國是一個威權國家。

因此，梅爾茨在這裡有賓至如歸之感，受到熱烈歡迎。我認為，他的首次亞洲之行來到印度，而不是東亞，這是非常積極的信號。

迪特教授：我不認為這是阻礙。印度政府一直強調實行獨立的外交政策。印度外長表示，他們以本國利益為導向，而不受其它國家傾向性的影響。因此需要尊重這一點。

數十年來，印度一直與之前是蘇聯、現在是俄羅斯保持著相對良好的關系。印度在中印戰爭中獲得了蘇聯的支持。這也不會很快被忘記。印度軍隊現在所使用的許多武器系統也是來自俄羅斯。這很難說停就停。

我們在德國可能沒有充分認識到，比如，西方國家對俄羅斯的制裁，佔世界人口85%的國家並未參與。因此，印度不是例外，而是和許多其它所謂“全球南方國家”一樣有自己的傾向性。

德國之聲：貿易也是梅爾茨訪問的重點議題之一。他此行是否可視作德國政府對華“去風險”戰略的一部分？

迪特教授：要實現“去風險”，需要增加從印度的購買量。但目前盡管有這樣的意願，落實卻不容易，從中國購買還是容易得多。印度加工工業的產能效率還遠遠低於中國。

因此，對德國和歐洲經濟界來說，如今更重視與印度的伙伴關系，是個積極信號。德國在效仿美國、澳大利亞的做法，尤其是像蘋果公司，短短數年間在印度大舉投資，如今很多蘋果手機是在印度生產的，據說大概佔到四分之一。雖然還不是很多，但與過去蘋果手機都在中國生產相比，是急劇的增長。

所以，“去風險”的落實，現在與印度不是那麼容易。但印度展現出積極的發展趨勢。近些年來，該國是增長最快的經濟體，並且在繼續快速增長。這也給德國企業帶來銷售的機遇。與此同時，印度專業技術人才預計也將繼續向德國流動。

德國之聲：如果說在經貿方面，印度一時很難替代中國，那麼梅爾茨此行是否更多發出的是政治信號？

迪特教授：是的，我認為這是一個明確的政治信號。特別是如果跟梅爾茨的前任——肖爾茨、默克爾相比的話。默克爾對中國訪問過很多次，並十分明確地表示，對她來說，德中關系特別重要。梅爾茨表現出對中國一定的距離。我認為這是適當的。中國是一個日益威權統治的國家。此外，也因與其它國家的貿易順差而產生越來越大的問題。因此，德國政府開始更多轉向印度而非中國，這是非常恰當的。

