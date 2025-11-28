專訪／楊祐寧「反差萌」合體黃冠智！1電影、2影集推出賺奶粉錢

楊祐寧、黃冠智合體為《監所男子囚生記》宣傳。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

新戲「監所男子囚生記」描繪受刑人與管理員朝夕相處的爆笑趣事，楊祐寧在劇中飾演外表兇惡、心地溫暖的黑道受刑人「吉娃娃」。作為監製，他對角色塑造相當用心，更透露角色原有的名字有巧思。另外團隊打造的「監所公車」奇幻登場，以「身不由己、心被關著」的概念，呼應上班族的通勤心聲。

楊祐寧、黃冠智合體為《監所男子囚生記》宣傳。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

在TVBS專訪中，楊祐寧分享了自己對於角色的理解和創作歷程。他表示在這個年紀，可以更加肆無忌憚地放手一搏，嘗試各種不同的表演風格。楊祐寧近期工作相當忙碌，除了「監所男子囚生記」外，電影「泥娃娃」剛上映，影集「人浮於愛」也已播出，還曾憑藉「今夜一起為愛鼓掌」出席金鐘獎。他透露下一部戲預計要到明年1月左右才會進組，而他的兒子前陣子才出生，讓他更加努力工作。

廣告 廣告

黃冠智在宣傳活動中也加入了楊祐寧的行列，展現他們在劇中的獄友情誼。黃冠智不僅在劇中展示了跆拳道技巧，還因為擁有桌球專長而成為劇組的動作指導。他坦言擔任動作指導讓他壓力很大，甚至因此失眠，一直在修改動作設計，深怕無法順利執行。

在訪談的輕鬆氣氛中，楊祐寧和黃冠智展現了彼此間的默契和幽默。當被問到誰最難教時，黃冠智顯得有些為難，楊祐寧則幽默地指出黃冠智剛才提到壓力最大的就是他，間接承認自己可能是最難教的學生。這段充滿笑料的互動，展現了兩位演員在戲外的友好關係，也為觀眾帶來了輕鬆愉快的訪談氛圍。

更多 TVBS 報導

陳澤耀尷尬了！把黃冠智寶貝球拍「打成兩半」 嚇到臉色發白

《監所男子囚生記》真監獄拍攝！劉以豪嗆施名帥「很煩」 楊祐寧帶頭作亂

陳澤耀拍戲「全裸入鏡」大走光！私密處黏膠下場超慘 曝當爸倒數心情

欠賭債遭威脅切掉！陳澤耀賣身入監服務黑道老大 險遭楊祐寧伸舌強吻

