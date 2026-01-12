專訪》槓上張延廷 汪怡昕：他們明明有軍事專業卻講成那樣才恐怖

《國際橋牌社》導演汪怡昕近日因社群媒體發文指退將不專業發言拖垮國軍形象，引發退將喊告，他接受專訪時表示，「他們明明有軍事專業，卻發言講成那樣才恐怖。」（攝影／鄭國強）

知名《國際橋牌社》導演汪怡昕近日因社群媒體發文，引發前空軍副司令張延廷中將揚言提告，雙方隔空叫陣引發社會關注。汪怡昕接受《信傳媒》專訪時表示，以其在 1996 年台海危機時於馬祖高登島服役的「同島一命」經歷體會到，當大家不分本省、外省、原住民、國民黨、民進黨，士氣高昂，根本沒有所謂「不知為誰而戰、為何而戰」的質疑。

廣告 廣告

反觀當今一些退將，擁有軍事專業卻發表「草包言論」。汪怡昕直言，「看不起那些在媒體上吹捧敵軍、嘲笑國軍的退將言論，他們有軍事專業，卻發言講成那樣才恐怖。」

1996年首次台海飛彈危機，高登島上不分族群黨派「同島一命」

汪怡昕的論點核心，源自他 1996 年於馬祖最前線高登島服役的真實經歷。當時正值1996年中共第一次飛彈鎖台演習，全國人心惶惶，作為馬祖最前線的高登島，距離對岸僅 8 公里，官兵長年處於二級戰備，意即臨戰狀態。汪怡昕感性回憶，在那個沒有增援、沒有撤退可能的孤島上，全島官兵心裡從未想過投降。

「我們當時的任務很明確，就是死在島上，盡量為後方多撐一分鐘。」汪怡昕描述，當時砲班 9 個人包含本省、外省與原住民，軍官或許有不同黨派傾向，但穿上軍服就是「同島一命」。即便知道打不過，全島依然瘋狂練習在減員狀態下，即使只剩下一個人活著，要怎麼持續操作 155 榴砲。

他談到「營長下令砲兵開始練習丟手榴彈，這是為了當前面的步兵全數陣亡後，砲兵要做的事情。」馬祖的離島都設有「斷箭」的指令，當被共軍打下，其他島就要轟炸高登。

專業淪為政治籌碼：痛批退役中將發言背離實務

退伍多年後汪怡昕和同袍一起聚會，問大家「當年會不會怕」沒有人怕，每個人都是想一個抵10個，這種「遇到就遇到」的臨戰鬥志，是他往後推動國軍紀錄片、要求國軍專業化的靈魂所在，也是他對職業軍人最高敬意的源頭。

帶著這種「臨戰精神」回看現狀，汪怡昕直言不諱地表示，「我並非看不起軍人，我拍了十幾年的軍隊片，採訪過邱國正、沈一鳴、黃曙光，電視上講話這些都退下來將軍，是名人身分，你們曾經發誓要效忠國家」。

「我看不起那些明明有專業 卻做出草包發言的人。」他點名張延廷在媒體上反對軍購、甚至嘲笑火山佈雷系統會炸死自己人，質疑這是否是一名中將該有的專業發言。

當今國軍已和30年前大不同，觀念進步很多

汪怡昕指出，這些退役將領雖然退伍 20、30 年，對現代科技戰或許生疏，但軍事素養不至於太差，其發言往往帶有政治目的。他痛批，有些人以「監督政府」為名，卻在媒體上拿莫名其妙的資料做奇怪推論，甚至出現「長他人志氣、滅自己威風」的傾向，這種「專業者講草包話」的現象比一般老百姓的無知更為恐怖。

但從這批退將，在和今日汪怡昕所接觸到的職業軍人相比，他明顯感受到國軍在過去十來年經歷了巨大的轉化。

汪怡昕敘述，總統馬英九執政時期推動兩岸休兵，導致軍人意志消沉，普遍對身分感到懷疑；當時為選票考量而縮短役期至 4 個月，更讓後備動員體系近乎崩潰，推動全募兵制，明知道不可為，但大家為了選票，沒有人敢反對，這是歷史共業。「當時別說為何而戰，為誰而戰，甚至軍人普遍懷疑我當軍人幹嘛。」

另一方面，汪怡昕認為，自 1990 年代末期推動的「軍隊國家化」是台灣民主最重要的資產。軍隊不再是黨的，而是國家的。汪怡昕憶及「2000 年政黨輪替當晚，阿扁當選，馬祖前線部隊焚燒資料，因為當時部隊幫國民黨輔選，怕被清算。」

不流血軍隊國家化，是台灣各界努力下的成果

這說明了，軍隊國家化並非天生，汪怡昕說，是經過各界的努力，如今已軍隊國家化了，對於現代軍人而言，「不為台獨而戰」或「為誰而戰」已不再是問題，只要是全體國民意志所繫，軍人就應為國而戰。

而且，這十幾年來軍官來源多元，引進 ROTC 等制度後，傳統僵化的思維已逐漸退場，再加上我們面對的敵人越來越積極，隨著地緣政治壓力與美國介入，國軍正從傳統的大陸軍思維轉向海島作戰，重新建立科技致勝的現代化戰力。要把某些不太想打仗的部隊再建立起來。

汪怡昕表示，台灣很久沒有軍事題材，《國際橋牌社》把當年在前線那個臨戰狀態的故事分享給大家，一方面也呈現作為軍人有很多犧牲，軍眷很多犧牲，社會也會對軍人多一分尊重，現在抵禦外敵拒絕內耗，給予軍眷與前線弟兄應有尊重。

(原始連結)





更多信傳媒報導

軍備局切莫讓無人機產業步上生技、光電、風電的後塵

台股單週大漲逾900點 預估晶圓龍頭大廠複合成長率將達60%之多

自然漫遊 沉浸春日浪漫風光

