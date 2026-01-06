專訪／櫻吹雪紙花多到King Gnu 現場還有份 Aile The Shota建議：想做音樂的人先跳舞吧

日本實力派創作歌手Aile The Shota熱愛音樂與舞蹈，表演充滿魅力。（Billboard Live Taipei提供）

去年 3 月在東京舉辦個人最大規模 LIVE「REAL POP」，最後一首〈Sakura〉撒下鋪天蓋地的紙花，厚到 Aile The Shota 連台下的臉都看不清，兩週後同場地 King Gnu開唱，地板竟還殘留他的紙花。接受《鏡週刊》專訪時，聊起這幕他笑得像個孩子，感嘆這場演出像音樂人生的第一章完結，但他沒打算停下腳步，更野心勃勃地透露2027年將有神祕大動作。

Aile The Shota超崇拜赤西仁，人生買的第一張就是KAT-TUN的專輯。（BMSG提供）

一副酷帥潮男打扮的Aile The Shota，私下很有反差萌，回憶大學時來台觀光，本想衝九份卻被大雨勸退，在寧夏夜市被臭豆腐的味道嚇到落荒而逃，雖然來台旅遊的記憶帶點笨拙，但一提到音樂，他的眼神立刻切換模式。參加選秀「THE FIRST」被淘汰的那一刻，他說：「我不記得了，因為當下立刻被問要不要單人出道，心情好到不行！」那種「我就是Winner」的自信，並非狂妄，而是他對自己舞台掌握度的絕對底氣。 身為舞者出身，Aile The Shota的創作過程非常「體感」，他在錄音室不是坐著苦思，而是身體先動起來，旋律跟著律動自然流出，「舞蹈跟旋律是一體的，我有個煩惱是Dancer的靈魂去哪，我的聲音就得跟到哪。」這種貪心讓他的作品充滿空氣感。被問到想給17歲的自己什麼建議？他毫不猶豫地說：「想做音樂的人，先跳舞吧！」進入大學前只聽 J-POP 的他，直到接觸舞步後才開啟R&B的新世界，律動成了他音樂裡的骨架。

Aile The Shota去年舉辦出道首場大規模演唱會，滿滿的櫻吹雪紙花讓他印象深刻。（翻攝Aile The Shota IG）

雖然現在成了練習生眼中「閃閃發光的大人」，連老闆 SKY-HI 都鼓勵他去學DJ、做多方位嘗試，但他仍會像個小粉絲一樣，提起人生第一張專輯買的是 KAT-TUN，憧憬的偶像是赤西仁。面對越來越多的關注，他坦言會「搜尋自己」，看到粉絲稱讚歌詞會很快樂，負評則能瀟灑無視。

Aile The Shota對自己創作能力毫不設限，對未來充滿規劃。（Billboard Live Taipei提供）

2026 年的新專輯與巡演都在計畫中，對Aile The Shota來說，2025年相當於音樂路上的第一章結束了，第二章他想挑戰更多舞蹈、更有娛樂性的秀，「我想要舉辦像 Dream Come True 的『移動遊園地Wonderland』那樣，把演唱會變成樂園。」這位從紙花堆裡走出來的少年，正準備帶著更精湛的舞步，跳進下一個更大的舞台。

