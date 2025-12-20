專訪／正面槓上圈內大佬！張榕容當場拍桌開嗆 「衝突過程」曝光

記者宋亭誼／台北報導

張榕容在《整形過後》飾演冷靜又倔強的女醫師「楊雅頌」，面對職場上不合理的事情敢怒敢言，她接受《三立新聞網》專訪坦言，自己性格大膽、不怕事，即便身處演藝圈也不會選擇隱忍，某些層面可說是本色演出，「如果真的被惹毛，那個狀態可能就會很像雅頌的樣子。」

張榕容本人的性格與角色「楊雅頌」某些部分不謀而合。（圖／記者趙于瑩攝影）

張榕容坦言自己平時不太會情緒失控，但如果遇到講話不禮貌，或者帶有性騷擾意味的言語暗示，她也絕對不會隱忍，甚至會當場反擊。她舉例，過去曾遇到一位圈內大佬失言，讓她的理智線當場斷掉，「我就真的是拍桌，我說：『你以為你很大啊』。」使得當下氣氛一度緊繃，甚至驚動旁人上前將兩人隔開，才沒有釀成更嚴重的衝突。

廣告 廣告

張榕容很有「俠女風範」。（圖／記者趙于瑩攝影）

張榕容私下富有正義感，頗具「俠女」風範，完全沒有女明星的架子，此前甚至在日本料理店主動安慰素未謀面的失戀女子，巧合的是，這名女子竟是男星洪暐哲熟識的友人，而洪暐哲在劇中所飾演的角色，正是圍繞在她身邊的「小奶狗」林麟，讓張榕容聽了驚呼連連。

張榕容還原事情來龍去脈，表示無菜單板前料理多半以兩、三人同行為主，單獨前往用餐並不常見，她才會主動上前關心對方，也意外得知該名女子原本和男友一起訂位，卻在用餐前三天分手，有趣的是，張榕容事後還邀請對方一起去唱歌，希望能讓她暫時走出失戀陰霾，這段萍水相逢的相遇，意外展現張榕容戲外真性情的一面。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

舒華回台參加AAA！一到機場「撞衫星巴克店員」 網笑瘋：上班get同款

噁！女星吃外送驚見「白色超肥活體物」崩潰：差一點放進嘴裡

不是演的！「工廠豆腐師傅」竟是洪都拉斯 血汗內幕曝光

迪麗熱巴五官全變！假人替身陰謀論瘋傳...「露面」合體小8歲男星

