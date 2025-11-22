專訪》母病逝半年多未入夢 苗可麗痛喊「媽媽來找我」
苗可麗今年3月經歷喪母之痛，半年多都未夢到媽媽，她一度為此失落、納悶，「我媽很愛我、我也很愛她，可是為什麼我就是夢不到她？」直到近日，她終於決定轉念，並放手祝福。
她為了再見到媽媽身影，時常在心中想著「媽媽我好想你」、「媽媽你來找我」等，可惜都未如願。她說，她最近在網路上滑到報導，「上面寫，不要過多的去想『我好想見你』、『你可不可以來我夢裡』，這些話對他們來講是不好的，因為他可能要去雲遊四海、修行、投胎轉世了，結果因為我們的不捨、期待，只好留下來」。
媽媽的離世讓苗可麗深感人生無常，必須更把握當下。怕高也怕水的她在錄製實境《驚奇旅明星》時，看著曾莞婷等人挑戰輕航機，飛上天的震撼場景讓她不斷反問自己，「我真的做不到嗎？如果我上去會是什麼感覺？」錯過輕航機，讓苗可麗不願再錯過其他美好，她不僅挑戰在凌晨欣賞日出美景，也克服怕水的恐懼，「沒有東西會等你，人生也真的沒有辦法重來，所以我不只後續的行程，還有接下來的人生都會挑戰自己」，總是正向的她更感謝節目讓她時刻省思。
談到旅行，15歲就出道的苗可麗坦言，自己日常除了工作，平常鮮少出國，跟父母、家人出國旅行的經驗也僅有兩次。她回憶，過去帶父母到日本遊玩的點滴，「他們都超開心的，但那時有一幕，是我到現在都覺得慚愧的」。
她說，當時媽媽沉醉東京夜景，在車上很是興奮，每經過一個景點就會不斷地說「揪水欸」、「哇」，當時同行家人隨口一句「不要那麼大驚小怪」，讓駕駛的華人司機忍不住出言反問：「你們怎麼可以這樣跟你媽媽說話？她就是很高興啊」，那個當下，全車沒有聲音，彷彿晚輩們都在反省自己、媽媽也在擔心自己太過誇張。
苗可麗坦承，她當時因為司機的言論感到不適，「我會覺得『你憑什麼這樣講？』因為我們沒有覺得媽媽怎麼樣，這是我們平常的溝通、吐槽，都是沒有惡意的」。她事後冷靜，開始反省自己、換位思考，「老實說，那個人那句話，我直到現在都還放在心上。為什麼我那時不會覺得說媽媽就是開心嘛、就算她很俗又如何」。
她說，這件事改變她對父母的態度，她自此之後，在對媽媽講話時不會再像過往容易不耐煩，現在照顧患有帕金森氏症的爸爸時也總是充滿耐心。
