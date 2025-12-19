專訪》民主仍在進行中、國家尚未正常化 獨盟主席陳南天談未來議題與組織角色

台獨聯盟所做的「國家認同民調」出爐， 台獨聯盟主席陳南天（中）表示，民調顯示，若現狀無法維持 ，有61%傾向獨立。 圖：台獨聯盟提供

[Newtalk新聞] 在台灣歷經多次政黨輪替後，民主是否已然完成、國家是否已趨正常化，仍是持續被討論的課題。獨盟主席陳南天接受《新頭殼》專訪時指出，民主不應被簡化為制度與選舉的存在，而是一個需要不斷深化的過程；同樣地，國家正常化也尚未走到終點，仍必須持續面對與努力的空間。在政治環境轉變之下，他也談及民間團體如何調整角色，思考未來應承擔的責任與位置。

在政治環境與角色條件轉變之下，陳南天談到，獨盟如何重新思考自身定位，以及民間組織在未來民主深化過程中應扮演的角色。

民主不是完成式 而是一個持續深化的過程

陳南天明確指出，台灣雖已經建立民主制度，但民主不應只被理解為「選舉與政權輪替」。若社會將民主簡化為「制度」本身，而忽略「公共討論與公民參與」，民主容易流於形式。

廣告 廣告

他認為，民主是一個需要持續被檢驗、被深化的過程，而不是在制度建立後就自然完成的任務。國家正常化仍未完成 是必須持續面對的課題

陳南天在專訪多次提及「國家正常化」尚未完成。他指出，台灣在國家定位與整體狀態上，仍是處於一種不正常的結構當中，這樣的狀態並不會因為選舉結果而自動消失。

他認為，「國家正常化」不是短期政治操作，而是一條需要長期關注與持續討論的道路。

台獨聯盟主席陳南天接受新頭殼專訪。 圖：朱蒲青/攝

政治條件改變 民間團體角色也須調整

陳南天說，隨著政治環境的改變，民間團體所扮演的角色，已與過去不同。他表示，在制度尚未建立的年代，民間力量往往必須站在第一線推動改變；而在制度逐步形成後，民間組織的角色轉為補位與提醒，確保重要議題不被忽略。

有關組織深化的意義，他說，在於讓理念能夠持續被理解與運作，而不是停留在歷史記憶或象徵層次。組織存在的價值，在於能否持續發揮功能，而非形式上的存在。

關鍵議題持續被討論 民團不可或缺的功能

陳南天對獨盟未來的定位相當清楚。他認為，即使政治情勢有所改變，民主深化與國家正常化仍需要不斷被提出與討論。在他的理解之中，獨盟重要任務之一，就是讓這些關鍵議題不會因為政治現實而被擱置。

陳南天重申一個核心價值，民主深化還在進行中，國家尚未完全正常化，民間角色仍不可或缺。在既有制度下如何持續深化，而非停滯，正是他所反覆強調的方向。

台獨聯盟主席陳南天接受新頭殼專訪。 圖：朱蒲青/攝

查看原文

更多Newtalk新聞報導

專訪》從生活經驗出發 陳南天談與年輕世代重建政治對話

專訪》印太安全下的台灣抉擇 陳南天直言：最大威脅始終來自中國