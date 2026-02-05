專訪／沒流量不配當朋友！ 陳昱廷揭網紅圈「假面閨蜜」潛規則：不紅連標籤都沒有

李雪與陳昱廷因拍攝電影《啵me之我的青春住了鬼》結為好友。董孟航攝

李雪與陳昱廷在電影《啵me之我的青春住了鬼》中飾演一起在劇場奮鬥的閨蜜，兩人也因生日只差3天、個性相當合得來，拍攝結束後也結為好友。電影中李雪與陳昱廷因嫉妒鬧到姊妹鬩牆反目，陳昱廷表示，其實網紅界中也常見「有流量才有友誼」的現實殘酷！

談到電影中閨蜜心機與爭執戲碼，李雪與陳昱廷異口同聲分享，女性的友誼從國小開始就充滿「切八段」的日常，李雪笑說，從小就常看到周遭朋友因為小事喊著要絕交「切八段」，但是沒兩天又和好的狀況。

網紅圈互tag現實真相 拒絕選邊站只當旁觀者

從網紅轉型演員的陳昱廷則坦言，網紅圈中友誼有時更顯現實，她表示，網紅圈中某些看似朋友間的互相標註其實充滿心機，「某些人只有跟粉絲數多的人出去才會互相tag、打卡，營造出一種好友的氛圍，如果是跟比自己還不紅的朋友出去，就不會發限時動態，或者是只發那些看起來比較高級的朋友圈生活。」

這種以流量為導向的交友模式，讓陳昱廷進入演藝圈後變得更加謹言慎行，深怕多說多錯，或引起其他人誤會。

陳昱廷（右）見多網紅圈的假閨密，卻因為拍電影認識了生日只差3天的李雪成為好友。董孟航攝

太雞婆捲入紛爭 學會不要選邊站

李雪則分享，自己過去常因為太在乎朋友而顯得「雞婆」，甚至曾為了幫人勸架而捲入紛爭，現在她學會了冷靜聆聽，讓當事人自行處理。李雪表示，自己的個性在進入演藝圈後變得更加乾脆，不想再讓無謂的人際壓力影響自己。

面對朋友要求選邊站的「閨蜜心機」，她有著一套成熟的應對之道：「現在我會很直接說，那是妳們兩個人自己的事情，我不選邊站。我可以分別聽妳們講，但我就是一個旁觀者的陪伴。」

李雪學會不要太為朋友的感情過於雞婆，也不需要選邊站。董孟航攝

窮到蹲超市搶i珍食 不喜歡演藝圈單一標準

李雪跟陳昱廷在電影中是劇場窮演員，而李雪大學時期，為了存錢學跳舞，什麼工作都接，甚至能現領500元在街上發傳單的臨時工也做，然後晚上準時到超商等貼上折扣標籤的「i珍食」。

李雪透露當時生活費包含吃飯、交通，她限制自己一個月只能花5000元，其餘都是為了去上一些大師課程存起來，「那時候錢都拿去學跳舞，賺錢就是為了上課。那時候真的不敢記帳，因為怕帳目數字太清楚會害怕。」

陳昱廷體重才47公斤仍被嫌胖，甚至被要求留長髮以迎合大眾喜好。董孟航攝

除了經濟壓力，演藝圈對體態的苛刻標籤也讓兩人感到無奈。李雪透露近期瘦了7公斤，目前57公斤的她常被稱讚「變漂亮了」，但她沒有覺得高興：「我不喜歡演藝圈大家都追求要像志玲姐姐那樣，胖不是壞事。」

陳昱廷也附和，擔任平面模特兒的她體重才47公斤仍被嫌胖，甚至被要求留長髮以迎合大眾喜好，她有感而發：「其實女生真的不需要為了別人調整自己。」



