專訪》洪暐哲赴韓練習生諮詢整形！被要求「改掉這點」打死不從

洪暐哲《整形過後》飾演溫暖的忠犬系診所護理師。（陳俊吉攝）

洪暐哲在《整形過後》飾演溫暖的忠犬系診所護理師，擁有一雙讓人無法拒絕的小狗眼，表現自然討喜。這部以「外貌」與「自我價值」為主題的影集，對曾在南韓當練習生的他，格外有共鳴，公司會帶旗下練習生諮詢整形，醫生評估他的臉不用動刀，但建議「臉上的痣要點掉」，他打死不從很堅持：「痣很像寶貝，點了我也不要出道。」

他覺得這是自己的標誌，還拜託造型師把痣畫深一點，視覺看起來更無辜，「如果動刀會失去特點，那就不值得。」他唯一的容貌焦慮是「鬍子長太快」，早上出門打理乾淨，工作上妝時竟然又長出來，有一次粉絲簽名會出現鬍渣，讓他超級困擾，現在持續進行雷射治療，總算能撐一整天，他笑說：「整體來說，我滿意自己的樣子，這是媽媽給我的。」

洪暐哲曾被建議「點掉痣」，他打死不從很堅持。（陳俊吉攝）

他一路追逐星夢，2019年參加大陸選秀節目《以團之名》以冠軍隊出道，成團後發展不如預期，返台重新出發，更跨足戲劇演出，這次參與《整形過後》拍攝，劇中有唇顎裂、性別重置等案例，他對「整形」也有新的理解，「以前講到整形有貶義詞，整形不單是改變外貌，每個人都有不同故事、目標，它不是羞恥的事。」

劇中角色猛追「醫生姐姐」張榕容，走暖心陪伴路線，戲外他也愛姐姐類型，老實招認初戀是一起跳舞的學姐，交往一年多分手。現年26歲的他不想談戀愛，自認是「超級宅男」，把所有時間都放在打遊戲上，沒工作時甚至可以多天不出門，笑說若交女友，這樣豈不是傷害別人，「我都搞不定自己，防止自己成為渣男」。

洪暐哲曾赴南韓當練習生。（陳俊吉攝）

他把工作當重心，平常也沒什麼花費，收入一半都交由媽媽保管。日前，他做了人生中一項重要決定，和家人合資買下位在三重的中古屋，由他和哥哥共同居住、一起負擔房貸，現在開始規畫裝潢與室內設計，雖然是一筆不小的開銷，但他把這視為甜蜜的負擔，也因此更有動力往前衝。

《整形過後》13日晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視＋、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

