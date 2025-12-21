專訪》「深入台灣大學徵才」看好台灣市場！里士滿飯店的新品牌布局與海外策略

里士滿飯店（Richmond Hotels）所屬的 RNT Hotels 企劃開發部部長宗像興一，近日接受《風傳媒》專訪，針對台灣在內的海外市場布局、新品牌開發方向、台灣旅客的動向，以及環境友善與地方合作的實際作法進行詳細說明。

​宗像興一表示，公司積極參與台灣、泰國、新加坡、香港、韓國等東南亞與東亞地區的旅遊博覽會，透過實際接觸海外旅客，提升品牌能見度。同時，也以會員制度「Richmond Club」作為核心，推動旅客加入會員，藉此增加從官方訂房網站直接預訂的比例。

里士滿飯店看好台灣市場、接受《風傳媒》專訪談新品牌布局與海外策略。（里士滿飯店提供）

​宗像興一進一步說明里士滿飯店目前的營運現況，指出日本國內共有 43 間飯店據點（截至 2025 年 12 月），主要為房價約 1 萬至 2 萬 5 千日圓的住宿型飯店。這些飯店以住宿功能為主，並未設置宴會廳，但部分館別設有附設桑拿的客房，或在空間設計上融入當地文化元素。

在餐飲方面，宗像興一特別提到早餐內容，表示里士滿飯店運用 Royal 集團在餐飲經營上的累積經驗，提供結合地方名物與特色料理的早餐，作為飯店的一項重要特色。

里士滿飯店看好台灣市場、接受《風傳媒》專訪談新品牌布局與海外策略。（里士滿飯店提供）

在環境永續作法上，宗像興一指出，飯店已統一將客房備品改為由旅客在一樓大廳自行取用，並逐步取消瓶裝水，改以飲水機取代，以減少塑膠垃圾的產生。此外，在京都與大阪的飯店中，每天都會舉辦舞妓舞蹈、書法體驗等活動，讓住宿旅客實際參與，作為與地方文化連結的一環。

談到台灣市場的反應時，宗像興一表示，去年在台灣參展期間，四天內共有約 1,600 名旅客加入會員，其中也有人實際前往京都的里士滿飯店住宿。今年截至目前，會員新增人數已達約 2,000 人，顯示台灣旅客對品牌的關注度持續提高。

在人力資源方面，宗像興一也提到，公司近年積極招募台灣人才，曾前往台南大學與東吳大學舉辦就業說明會，並已有台灣的新鮮人實際進入公司服務。

此外，RNT Hotels 今年於大阪開設面向年輕世代的新品牌「THE BASEMENT」，與既有里士滿飯店相比，鎖定更年輕的族群，並強調設計感與空間風格。

​宗像興一最後向台灣旅客表示，近年來，台灣旅客的旅遊範圍已不再僅限於東京與大阪，前往北海道、東北、九州等地的比例也逐漸增加。宗像興一指出，里士滿飯店在日本全國多地皆有據點，未來將運用這項優勢，為旅客提供更充實的旅遊體驗。

里士滿飯店由 RNT Hotels 株式會社經營，是 Royal Holdings 旗下的全國型連鎖飯店品牌。Royal Holdings 同時也經營台灣人熟悉的家庭餐廳品牌樂雅樂（Royal Host）。目前里士滿飯店在日本國內擁有 40 間以上據點，房價多落在 1 萬日圓前後，以住宿型商務飯店為主，並兼顧觀光需求。部分館別亦設有附桑拿的客房，或結合地方文化元素進行設計，提供多樣化的住宿體驗

