專訪／混血甜妹自揭黑暗內心！拆解5年「有毒依戀」 想挽救感情卻被說裝正面

裴頡曾參加過選秀節目《菱格世代DD52》、《未來少女》，最後以女團HUR+成員出道，台英混血的她外表如洋娃娃般精緻甜美，內心卻曾被自我懷疑的心魔糾纏。近來首次推出個人單曲〈Baby Boy〉，她選擇自己作詞，正視、拆解內心的黑暗面，講述一段厭惡跟眷戀並存的有毒關係，把曾經不敢說的脆弱、反覆拉扯的惡性依戀，全都赤裸裸的寫進歌裡。

發單曲最緊張的不是表演 擔心自己得掌控節奏

她坦言，這次發行單曲，從女團變成一個人上場，壓力完全不同，「團體的好處是大家可以互相cover，每個人的優勢會在舞台上互補，但變成一個人的時候，就會忍不住想：『我的缺陷會不會被看到？』」對她來說，最緊張的不是表演，反而是talking環節，以前團體可以分配誰講什麼，現在必須獨自撐起整段節奏。

與甜辣外型相反，裴頡擁有敏感脆弱的心。伊林娛樂提供

甜美外表下的敏感靈魂 寫給所有走不出的「有毒依戀」

裴頡擁有甜辣外型，說話卻總是輕聲細語，反差感十足，她的內心敏感、細膩，是個感性的雙魚座女孩，整個人彷彿自帶夢幻氛圍，一個笑容就能讓人心融化，然而，也正因為情感豐沛，她常常忍不住想得太多，甚至被自己的情緒綑綁，過度否定自我，總需要外界的關注、掌聲來填補內心。

談到〈Baby Boy〉這首歌曲的核心，裴頡解釋，很多人以為這講述的是男女關係，但其實她想講的「有毒依戀」涵蓋範圍廣泛，包括友情、工作、自我價值，甚至是對食物、習慣的依賴，「明明知道是錯的，卻不知道為什麼一直離不開，一直在同一個循環裡。」她也因此在寫歌過程中被迫面對自己，「我才發現原來我那麼不愛自己，因為不懂得愛自己，所以一直需要別人的肯定，才會覺得自己值得被愛。」

學會放手也學會自愛 面對黑暗才能療癒

由於歌詞取材自過往感情經驗，裴頡分享，那段關係從高中一路走到出社會，兩人交往5年，對她的人生造成巨大的改變，「我們太早在一起，也都還在成長階段。」她形容兩人曾陷入互丟負面情緒的惡性循環中，「我想拉他起來，他卻覺得我在裝正面。」最後對方比她先清醒結束這段關係，但她卻仍卡在「我是不是沒了他就不會被愛」的恐懼裡，甚至花了很長時間才敢真正面對那道傷口。

裴頡自我剖析後，誕生了〈Baby Boy〉這首歌曲，她最想傳達的不是哀傷，而是「承認黑暗」的勇敢，「你有負能量不代表你是壞人，而是你願意接受那個樣子。當你正視它，才是改變、療癒的第一步。」

被聽眾共鳴深深接住 感動低潮被粉絲照亮

她也坦言單曲推出前，自己其實沒有抱太大期待，只希望這是穩穩踏出的第一步，沒想到作品上線後，收到大量正面回饋，讓她意外又感動，原本她擔心歌詞英文比例高、情緒偏暗，會讓聽眾感到負擔，但粉絲的回應給了她很大的信心。

裴頡過去有段時間比較少更新動態，即使沒有特別在社群上表達，粉絲往往能主動察覺她的狀態，甚至留言關心「最近是不是比較累」、「不要給自己太大壓力」，讓她覺得粉絲像是能感知她能量的存在，並不只看到她在舞台上陽光、正能量的那面，也很理解她的敏感、脆弱，甚至在低潮時反過來給她力量，不斷提醒：「妳已經很棒了！」雙向療癒、陪伴的關係，總是讓她獲得滿滿溫暖。



