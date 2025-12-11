專訪／温昇豪自嘲「土雞」這一點慘輸ABC 驚聞「女兒整形」反應曝光

溫昇豪主演、監製《整形過後》坦言有壓力。董孟航攝

温昇豪主演、監製的《整形過後》終於要播出，他接受《鏡報》專訪時感嘆，一路以來「說沒有壓力是騙人的」，籌備期間他反覆長針眼，認為有潛在壓力影響健康。此外還有各種傳聞，包括他與金主之一李進良不合，他笑說，就當是為戲宣傳了。

劇中飾演整形醫生，温昇豪被問是否曾對自己外貌沒自信？坦言剛出道時，台灣市場正流行「ABC」類型，自嘲像「土雞」，他身高178公分，在模特兒圈不算高，「洋墨水沒喝到，身高又不如人，就感覺稍微矮人家一截」。但他形容：「也不會沒自信，更不會自負，就是很自在。」

溫昇豪自嘆身高不夠高。董孟航攝

當爸盡力陪伴女兒！約定了就會做到

李進良與胡小禎的女兒Emma在《整形過後》中飾演温昇豪的女兒，李進良直言未來會幫Emma「改造」。也有女兒的温昇豪是否會願意讓女兒整形？他說：「她自己決定，但她應該不用吧。」

劇中飾演經常缺席女兒成長的爸爸，温昇豪趕緊表示這一點和自己完全不像，雖他也常出國拍戲，但對女兒的約定一定會做到，有時間就陪伴，女兒慢慢長大，也開始感受到孩子想有自己的空間，不再黏爸媽，坦言會失落，但認為這也是必經過程。

溫昇豪有時間就會陪伴女兒。董孟航攝

穿浴袍在鬧區奔跑！釋放心中小男孩

劇中一開場，温昇豪就展現角色風流一面，穿著飯店浴袍在台北市鬧區奔跑，笑說已忘記有沒有引起路人側目，只覺得穿著紙拖鞋跑步腳很痛，有如在走健康步道。接著趕到手術室，又展現醫生專業一面。

温昇豪認為，雖然這安排較戲劇性，但大部分男人心裡都住著小男孩，工作時展現專業一面，私下就「垃圾話亂噴」，「人生這樣才有意義，都一直剛正不阿是不可能的」。

溫昇豪認為每個男人心中都住著一個小男孩。董孟航攝影



