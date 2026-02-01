專訪》温昇豪過年刮刮樂刮到手軟 江宏傑遵循傳統：小年夜拜到初一

江宏傑（左）、温昇豪許願《客家廚房》第3季。（陳俊吉攝）

温昇豪、江宏傑在台韓實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房》第1、2季分別負責外場及內場工作，2人興奮敲碗第3季拍攝，也許願要到濟州島等地拍攝，同時更希望自己能精進韓語能力。

負責內場廚房工作的江宏傑，如果有第3季他仍想待在廚房，「我好希望可以聽懂韓文，在廚房裡面介紹更多客家文化給主廚們知道，不然比手畫腳，我真的講不出那個重點」。

江宏傑（左）、温昇豪很開心可以推廣客家文化到海外。（陳俊吉攝）

江宏傑（左）、温昇豪分享過年習俗。（陳俊吉攝）

外場的温昇豪同樣有感，尤其是在跟韓國藝人、製作方私下相處時，他都明顯感覺到彼此想要多分享內心感想，但因為語言隔閡，無法清楚表達，「有時候會詞不達意，那個感覺有點迷茫」，吐露可惜之處。

温昇豪過年除了陪伴爸媽，也會趁機補眠休息。（陳俊吉攝）

身為客家人的温昇豪、江宏傑，一直都很感謝節目將客家文化發揚到韓國，甚至全世界；2人也很感謝，透過節目更加認識客家文化，江宏傑笑說：「我媽媽是客家人，我吃過客家菜，但真的不知道怎麼製作，也沒有完全清楚客家文化的歷史，以前只會去內灣、北埔老街走走」。温昇豪也說，跟韓國人分享客家文化，看著韓國主廚專心研究客家料理，心裡衝突但也充滿親切感。

江宏傑新春期間，會帶家人四處走走、拜拜。（陳俊吉攝）

談到客家的過年傳統，2人印象深刻的都是「拜拜」。江宏傑說，從他小時候到現在，家族仍遵循傳統的從小年夜的拜天公開始，到除夕中午的拜祖先、大年初一的廟宇走春，再到開工日的拜拜，缺一不可。而温昇豪家則是自阿嬤過世後，就簡化拜拜內容，他唯一堅持的就是要回屏東、高雄陪伴父母。

他們過年時也愛跟家人一起玩刮刮樂，江宏傑笑說：「玩！絕對玩！刮中的獎金不會換現金，最後就沒了」，曾買刮刮樂買到10000塊的温昇豪也說，為了翻本就一直刮、一直換新的，刮到手很酸還是不會輕言放棄。

