專訪／温昇豪《整形過後》自宮狂野激情床戲 怕人說閒話

温昇豪首度擔任影集監製投資不少心血。

温昇豪首度自製自演的影集《整形過後》有大量激情戲，男主角幾乎每集就野戰一名火辣女子，唯獨拍攝手法都是點到為止，沒有太多遐想空間，據悉是温昇豪本人堅持拒和情色劃上等號，不得不懷疑他是否有偶包。

温昇豪常被說有偶包覺得無奈。

温昇豪在《整形過後》之後飾演一名風流倜儻的整外名醫，天才自負又處處留情，尤其熱愛結束手術臺後的夜生活，戲裡床戲幾乎都不在床上，有車震、夜店廁所、客廳等等，無所不戰，只是細看後，會發現性愛表現方式都是快狠準，並未有實戰感，他苦笑說，「真的不喜歡拍太真實的，女生全裸上陣你還要幫她遮，碰到了又被人家說小話，何必呢！」

温昇豪自宮床戲不想讓作品失焦。

温昇豪曾在電影《獵豔》中和對手演員全裸演出激情戲，其實也並非頭一次要他脫，加上他長年健身習慣，身材維持得精壯，絕對有賣肉的本錢，但他卻堅持自宮《整形過後》的性愛戲分，表示「拍攝時還要擋來擋去，碰到對方又怕有小話傳出，不如保持距離」。其實劇本在描寫男主角火辣性經驗上篇幅不少，温昇豪卻堅持不拍露骨場面，為此和導演討論很久，甚至剪掉多場覺得沒必要的床戲，覺得影集主旨不在此，不想讓人覺得主角是個「骯髒鬼」，擔心降格，這也是他身為監製的好處。

温昇豪在《整形過後》中激情戲不少。（六魚文創提供）

一場和身材姣好的啦啦隊女星壯壯在酒吧廁所的狂野動感的四角獸運動，温昇豪說，兩人其實在廁所根本沒碰到對方，激烈的撞擊聲也只是他用手拍門製造的效果，原本劇本可是描述的激情四射，但他覺得可以留一些想像空間，其他的畫面觀眾會腦補。

温昇豪難得拍攝車震場面但也是點到為止。

温昇豪在《整形過後》飾演風流倜儻的整形外科醫師。（六魚文創提供）

温昇豪籌拍《整形過後》一波三折，第一波就因礙於醫療法規、廣告置入等種種因素全部翻盤，劇本大改、演員全換，前期籌備都泡湯，眼睜睜賠了千萬，問他太太不會抗議嗎？他笑說：「不會，我做什麼事她全都知道，我的公司她掛董事長耶，也管財務。」一查果然温昇豪參與的兩家製作公司董事長都是他太太的名字。其實温昇豪和劇中原型人物李進良醫師有很大共通點，除了是浪漫雙魚男，也是不婚主義者，温昇豪當年若不是交往多年女友懷孕，也不會登記結婚，只是此一時彼一時，現在的他，每天早起為女兒做早餐，送女兒上學，活脫就是個女兒奴。

