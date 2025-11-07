（專訪）港導周冠威來台找自由！見反送中照片秒爆哭：這在台灣普通嗎？
〔記者廖俐惠／專訪〕香港導演周冠威在2021年因執導反送中紀錄片《時代革命》，後續在香港拍攝、找資金受阻，為延續自己的電影生命，毅然決然來到台灣與台灣劇組、演員合作，推出新作《自殺通告》，周冠威昨天(7日)在台接受專訪直言：「我是來尋找自由的。」
周冠威分享，《自殺通告》其實是從2017年就在香港籌備的作品，不過因故而找不到投資者，計畫胎死腹中，最後轉念來台拍攝起死回生，「雖然我很遺憾沒在香港拍攝，不過來台灣品質更好，如果是在香港拍，就要面對隨時被取消，可能被逮捕的風險，也沒有比較好。」他特別感謝台灣政府在資金上的挹注，支持他完成了這部電影。過去立委陳玉珍的「要飯說」引來電影圈人士反彈，周冠威表示，台灣是人民政府，政府帶動人民藝術文化，能夠接納台灣導演之外，也接納像他一樣的香港影人，這是非常美好的價值。
從香港到台灣拍攝，周冠威也下很大的決心，他分享飛機抵達台灣的那一刻，知道自己已經不能回頭，且一定會完成這部電影，坦言自己笑了，「我終於來到台灣這塊土地，感受自由。」他有感而發，「要失去過自由，才會更珍惜自由，不知道台灣人會不會明白這件事情。」
周冠威回想起，曾有一次前往台灣某一間中學的圖書館，他看到公佈欄上面滿滿「反送中」的照片，竟然當場崩潰大哭，讓現場台灣工作人員都傻眼，不懂為什麼會哭成這樣。周冠威說，他看著這些照片脫口「這是我的家」，更進一步追問圖書館館長：「台灣是不是都能這樣說香港？」對方回應這是再平常不過的事情，讓周冠威十分震撼。
他知道，像是香港社運、反送中的相關議題，已經不能在香港公開述說談論，「現在的中學教育，政府已經扭曲當時的歷史，我想要告訴下一代，真實歷史是怎麼樣子。」周冠威表示，台灣是現階段能「暫時」談論反送中的地方之一，「所以我很珍惜現在的自由。」周冠威知道，台灣也曾經經歷過一段黑暗時期，但如今台灣與香港翻轉了，「這個世界很荒謬，所以我可以說，透過《自殺通告》尋找自由。」
《自殺通告》找來黃秋生演出校長、杜汶澤則擔任出品人，周冠威表示，黃秋生是香港、台灣都知名的演員，當初答應演出讓他十分感動，「終於可以回歸正常，有人是因為劇本才接演我的作品，像這樣單純喜歡劇本的純粹在香港沒了。」他也感謝有了黃秋生，資方也願意投資。
至於杜汶澤，周冠威透露杜汶澤因為喜歡他的電影《幻愛》因而結緣，「我說既然你這麼喜歡《幻愛》，那可以投資，機不可失！」也因此杜汶澤投資了周冠威的《1人婚禮》、《自殺通告》，是他的「金主」之一。被問到為什麼不來找杜汶澤演一角？周冠威笑說：「他又不像校長！」
片中以一間中學當作背景，學生演員不少，被問到哪個角色像他？周冠威笑說：「老土一點說，每個角色都是我，不過認真說的話是劉敬以及張豐豪，他們都會抗爭，手上都有火。」劉敬的角色喜歡農業，與學校制度格格不如，周冠威表示，電影中的「農業」對他來說就是「電影」，「我十幾歲就想當導演，不知道為什麼要讀書去考是，考試跟我追求的目標沒有相關。」至於張豐豪一角，周冠威分享，其實在投入演藝學校之前，也曾經停學、考0分，但為了他喜歡的電影願意去讀書，「我極度喜歡電影，為了喜歡的事情，必須要去做不喜歡的東西。」
他分享，台灣年輕演員都很聽話、認真，就算沒有他們的戲分，也會到現場給予幫助。被問到那最不聽話的演員是不是黃秋生？周冠威立刻拍桌笑說：「當然！」不過他很願意接受不同意見，且黃秋生拍電影的經驗比他多太多了，雙方溝通非常有禮貌。
電影《自殺通告》目前已經送審至港府，不過已經躺了3個月沒消沒息，被問到會不會想繼續在台灣拍片？周冠威立刻說：「會啊，當然啊，在台灣拍片很幸福啊！」他透露下一部作品是影集，已經有報名金馬創投，電影也有著手在進行中。
☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆
更多自由時報報導
高市早苗成功遊說川普 阻止美中峰會談及台灣
鳳凰恐成強颱！颱風論壇：預計將穿越台灣上空
「立冬暖日」2026迎吉！12生肖「補運、調頻」眉角總整理
春風「讓我照顧你」超霸氣 郭書瑤爆乳說明真實關係
其他人也在看
黃秋生與捲入網紅猝死案的黃明志合作過 他說：此時不適合去猜測
演員黃秋生（左起）和林予晞、黃迪揚5日出席電影「自殺通告」首映會，黃秋生透露和黃明志兩人的訊息都有一搭沒一搭；目前正在策劃一部電影，自己是導演也會演出。中央社臺灣時報 ・ 1 天前
賴清德要組觀光國家隊 王鴻薇：應務實了解問題而非只撒幣補助
賴清德總統昨天（7日）出席台北國際旅展表示，將組「觀光國家隊」，加上「人民有錢有閒」了，接下來就要引導到觀光旅遊。國民黨立委王鴻薇表示，現在國旅已經進加護病房了，賴清德總統才想起來。但國旅在旅宿價格昂貴、旅遊業缺工嚴重下，要怎麼發展觀光國家隊？賴總統和交通部長陳世凱應務實了解問題，而不是只撒幣補助。自由時報 ・ 6 小時前
藍徵召陷膠著 泛綠2人表態
親綠的鹿谷鄉民代表會主席邱如平7年前以無黨籍參選，擊敗國民黨3連霸議員許素霞，打破茶鄉藍營長期執政局面，這屆藍營無人應戰，明年邱2任屆滿，藍營下屆有意邀退休校長劉木燕參選陷膠著；泛綠則2人表態，親綠鄉代會主席林智鴻循邱的模式轉戰鄉長，民進黨前議員康誌合也要回鍋挑戰。中時新聞網 ・ 12 小時前
成功可以不擇手段？電影《自殺通告》影評：你會違反道德爭取高分嗎？
《自殺通告》是一記沈重的左勾拳，直接擊倒這些年來教育現場的變形情況，每個角度都控訴有理。在有毒的環境當中，我們怎麼確保師生身心健康？能好好活著面對每一天，似乎都有點奢求了。故事中的自殺學生看似做出極端行為，放到現實情況來說，或許還不算戲劇化的了。Yahoo奇摩電影戲劇（影評） ・ 1 天前
星二代隱私全都露 徐新洋超困擾？【Yahoo 唐綺陽談星私廚】
完整版這裡看：https://youtu.be/RfYpm3CYu88唐綺陽談星私廚 ・ 16 小時前
議員選情 北市松信區 上演新人大亂鬥
2026年台北市議員選戰中，松山信義區雖非大型選區，僅有9席議員名額，但隨國民黨徐巧芯、王鴻薇轉任立法委員，以及民進黨議員許家蓓任內病逝，有3名議員缺額，缺額數是北市各選區之冠，讓松信區成為必爭之地，雖然各黨還未進入初選階段，但競爭者眾，不只民進黨內鬥，國民黨與民眾黨也可能因「藍白合」而出現落選遺珠。中時新聞網 ・ 12 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 6 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 50 分鐘前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 2 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子對粿粿是真心還是玩玩？占卜師塔羅牌揭「最狠真相」網一面倒讚同
范姜彥豐、粿粿婚變、王子疑似婚內越界 的風暴持續延燒。范姜彥豐日前指控老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是好友藝人王子（邱勝翊），震撼演藝圈。更讓網友怒火狂燒的，是王子一邊與范姜「稱兄道弟」，另一邊卻疑似與粿粿保持越界互動，甚至還用「工作」作為理由掩護往來。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜
據《TVBS新聞網》獨家報導，有讀者爆料指出，范姜彥豐在爆料影片中提到妻子「去了美國2週，回來就變了人」，指得正是王子今年4月生日時，帶著身邊一票朋友出遊的美國之旅。當時，王子經紀公司還曾發布新聞稿，提到：「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王...CTWANT ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 23 小時前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 22 小時前