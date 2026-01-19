專訪/游鴻明睽違18年回台開唱！憶25年前「喉嚨冒200個水泡」 硬唱下台秒落淚

57歲歌手游鴻明宣布將於4月在台北流行音樂中心舉辦《敵不過想念》演唱會，這也是他時隔18年首度回台開唱。近期游鴻明接受《中天新聞網》專訪，除了分享促成這次演唱會的契機外，他還分享了25年前開唱的慘痛經驗。

57歲歌手游鴻明宣布將於4月在台北流行音樂中心舉辦《敵不過想念》演唱會，這也是他時隔18年首度回台開唱。（圖／記者 楊進明 攝）

等了18年才回到故鄉台灣開唱，游鴻明坦言，其實這些年他除了到處旅行外，也在各地累積大量的演出經驗，「我覺得這些歌曲也開始進入了一個比較成熟的階段，加上現在演唱會的市場很蓬勃。連我女兒都在敲碗說，你什麼時候開演唱會？」因此在女兒的提醒及自己悠悠期待之下，促成了這次的演唱會，「有演出公司來提議，我自己有這個想法，女兒也在敲碗，歌迷也在敲碗，我覺得是時候來辦一個，當它是個老歌同學會都好，我覺得是個大家該聚一聚的時候。」

游鴻明也談及，遲遲沒回台開唱，除了因為時間隔得越久越不知道該不該邀請大家外，也曾因為健康顧慮而遲疑。他在5、6年前曾動過小手術，一度擔心體力和嗓子能否支撐一場3小時的演出，但他後來發現唱歌其實是用丹田，與說話位置不同，經過了經驗的累積，現在的他能夠以更成熟開放的心態回歸台灣舞台。

談到演唱會最擔心的事，游鴻明直言就是身體，「身體的狀況就影響了大局的成敗。」他分享25年前《五月的雪》演唱會的慘痛回憶。當時因連續3個月每天宣傳5到8小時，到後來幾乎完全沒聲音，喉嚨長滿200個水泡還流血，「根本就慘不忍睹，可是我在這個情況下，還是要開演唱會。」

游鴻明回憶起25年前《五月的雪》演唱會的慘痛回憶。（圖／記者 楊進明 攝）

儘管身體不適，游鴻明仍硬撐上台完成演出，他當時還拒絕打類固醇，深怕影響身體，「那是我第一次為了演唱會掉眼淚，我覺得我沒辦法唱出想要的水準。」從此之後，游鴻明學會建立自我保護機制，演出前絕不喝咖啡、不碰酒。他透露，從現在到開唱前已經開始保持運動、避免刺激飲食，進入戰備狀態，他也把這過程比喻成「就算你開著（保時捷）911，也不能一發動馬上飆到200多，車子會壞掉，還是要有慢慢來的過程。」

游鴻明出道超過35年來，累積無數經典作品，談及這次演唱會歌單編排，他強調，不只唱主打歌，還會帶來寶藏歌曲，「就是在專輯裡面大家是很期待的，它即便不是主打歌，可是已經活在你心裡很久了，我想要把它挖出來，跟大家一起共享。」他舉例，過往在中國大陸演出時，他發現像是〈一往情深〉、〈荒蕪心田〉等非主打歌曲，反而能讓台下哭成一片產生強烈共鳴，這些歌的生命力甚至比主打歌還長，「我知道有些歌是被期待，但每個地方不一樣，所以我針對台灣的朋友有做一些設計。」

游鴻明也預告，這次台北場的演唱會內容是累積了他這幾年的經驗，把去蕪存菁好的東西留下來，「比方說懷舊的閩南語創作、經典歌曲的表演，所以我覺得應該會跟一般人的演唱會有一些不一樣的層次，希望能夠專門為台灣的觀眾朋友調了一杯很好喝的雞尾酒，情歌雞尾酒。」要歌迷們好好期待。

游鴻明預告這次台北場的演唱會會帶來相當不一樣的演出。（圖／寬宏藝術）

