專訪／為戲苦練拳擊！「暴力增肌」林怡婷金馬失利：我人生得獎比較少

第62屆金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》女主角林怡婷為戲苦練拳擊，近日接受《三立新聞網》專訪，分享為角色「增重練肌」的過程，拍攝前體重大約49公斤的她，最高曾增至54、55公斤左右，「如果只是胖5公斤好像看起來還好，但因為是同時長肌肉又長肉，整體視覺會壯很多。」

林怡婷為戲增肌苦練拳擊。（圖／華映娛樂提供）

為了讓劇中角色需要看起來壯一點，每天蛋白質攝取量高達100克，「有一段時間體重卡住，我們就會用喝很大罐的優酪乳，讓體重拉上來。」而拍攝結束至今已約一年，林怡婷也順利回到原本體態，被問到會不會擔心被定型，則表示「不會」。

林怡婷（左）在《恨女的逆襲》中有多場與蔡振南的精彩對戲。（圖／華映娛樂提供）

談到角色背景，林怡婷表示，劇中家庭關係很混亂，起初讀劇本時曾懷疑「現實中真的有這麼嚴重的家庭嗎？」直到後來身邊朋友成為社工，分享許多家暴與失序家庭案例，才讓她真正相信這樣的故事確實存在。相較之下，她坦言自己生活中未經歷如此極端的家庭衝突，「頂多是媽媽叫我不要做什麼，我卻偏偏想做，但長大後會理解那其實是為我好。」

出道後接連入圍金鐘、金馬獎否帶來壓力？林怡婷笑說自己個性比較樂觀，雖然沒得獎，但入圍就是一種肯定，「我其實對自己很沒有自信，從小就覺得自己不是特別厲害的人，但入圍好像是在告訴我，『其實做得不錯，可以繼續走下去』。」坦言沒能拿下本屆金馬新人獎，確實低潮了一段時間，但在朋友一句「如果這一切都是最好的安排呢？」點醒後，就看開了，「可能我的人生就是得獎比較少一點。」《恨女的逆襲》現正熱映中。

