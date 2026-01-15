專訪》爭取預算「要錢第1名」！楊瓊瓔端政策牛肉：布建台中交通任意門

國民黨立委楊瓊瓔在台中深耕多年，面對台中從平地到高樓大廈，如今已蛻變成國際都市，楊近日接受中時新聞網「政經向前衝」節目專訪，娓娓道來對於台中的規劃以及想法，並提及會追隨台中市長盧秀燕，「每一分錢也不能濫用，都是民眾的納稅錢，必須好好地去運用」。

對於台中市近年來的改變，楊瓊瓔接受中時新聞網「政經向前衝」節目主持人戴志揚專訪時透露，當她追隨盧秀燕去市府時，盧曾說「開不了工的要開工， 完不了工的要完工」，當時便產生革命情感，完成很多事，並舉海洋生態館為、高美濕地等知名景點為例，強調台中這座城市很美；另外，楊說她當省議員時便一直思考，城市除硬體佈建外，最重要的心靈，由於其本身念社會學、長照、公共行政，要讓市民有文化、 有藝術、有心靈，這是她非常重視的，因此，當時用港區建設經費去建港區藝術中心，「我們除了公建之外，我還要有心靈雞湯」。

楊瓊瓔細數交通建設規劃 要讓中部都能連線

面對原縣區跟市區要如何串聯，楊瓊瓔也提及許多想法，目前綠線捷運延伸到大坑的經補庫，也要往南延伸到彰化區，要布建跨區域的交通任意門，捷運藍線部分是原有的台灣大道，一定要如期完工；另外，楊說她非常努力推動橘線捷運，總共有29.65公里，26個車站，跨過兩個大專院校，也跨過兩個經濟商圈園區，橘線是從清泉崗機場一直跨出來。楊瓊瓔自豪的表示，她在兩年半的時間能夠溝通國防部，就是漢翔對面的空軍基地（空軍四二七聯隊），空軍基地退縮圍牆5米，做足夠的道路寬度，同時也經過中清路、經過水湳經貿園區等，一直到霧峰省議會，未來會接到南投去，「城市治理不是單一一個台中市，而是要整個中部地區的交通網要能夠連線」。

至於環線部分，也就是崇德豐原線，楊瓊瓔說現在正在做可行性的評估，要怎樣延伸到南北的區塊非常重要；至於台中大肚山路廊是科技走廊，還有潭子科研區、中科、后科、豐洲工業區，這一些的科技廊帶，必須串連起來，所以豐洲科研區帶動整個園區的一個鏈結，也就是整個豐科的軸線，必須要從空港一直到鐵路，整個要環線起來。

另外，楊瓊瓔提及近日政績，后豐大橋是十線道，為讓市民交通非常便利，她向工業局拿1億，跨產業「要錢」，從后豐大橋開引道，直接下來到堤防道路進豐洲工業區，讓豐洲工業區的朋友要上下班都非常方便；此外，國四接東豐也如火如荼地在做，任何交通的節點必須要順暢，有經驗的人好好的去佈建。

曝傳產面臨3大問題 楊瓊瓔：政府沒有理由不照顧

面對未來的台中產業發展，楊瓊瓔表示，中部地區不只台中市，還包括苗栗、新竹、彰化、南投、雲林、嘉義，是所有傳統產業的根基， 幾乎90%的就業率都在這裡，如今碰到關稅跟匯率，這些傳統產業若不敢接單，就業率就降低，政府沒有理由不協助，因為這些產業繳的稅金太多，為國家創造出太多的產業。

楊瓊瓔強調，傳統產業如今碰到幾個問題，首先是少子化；二、請不到工；三、帶孩子要不要接，必須要嚴肅的去看待這些問題，因為機械類別、腳踏車等台灣傳統產業在全世界都首屈一指，政府沒有理由不照顧。

由於楊瓊瓔曾有擔任358天副市長的經歷，若真的當上市長，最先需要推動或延續哪個政策？楊說她當時跟著盧市長進市府時負債很多，但因承諾65歲以上的長者健保費由政府來出，要逾26億元，當時盧說要盡快落實，所以很快運作，讓長輩安心生活；楊強調，財政穩健佈建是首先要去做好的，有財政才能夠去規劃整個城市的規劃，交通也很重要，經濟跟著交通走，是一定要持續的且超前的來完成，再來就是民生。

此外，楊瓊瓔表示她非常重視教育，並提及她的Slogan「投資教育，希望永遠在」，強調在教育上的政策也會繼續追逐盧市長，讓家長安心。綜上所述，楊瓊瓔強調，不管是在民生、交通、創業方面，必須要全方位的去做，才是一個市長應該要做的事，而且市長要做的是一個高度，從高度然後整合，實現到位。

楊瓊瓔曝未來藍圖 民眾納稅錢「每一分錢也不濫用」

面對中央政府卡住《財劃法》，地方政府變成「夾心餅乾」，楊瓊瓔表示，若她當上台中市長，「一定有能力」破解僵局，認為一個城市要能穩健成長，財政必須要有制度，應該要定規矩，公平的資源分配；若政治的惡鬥導致市民成為犧牲者，這是對不起民眾的，這是她不容許的。楊強調，她長期在立法院，也在地方規劃過年度預算，她有能力去做溝通調和的事宜，希望地方的財政能夠穩健，管道暢通，才能夠真正成為一個宜居城市。

面對台中市如今已是快速轉變的國際型大都市，移入台中的高科技人才或是公務人員人才越來越多，也越來越年輕化，台中市人口突破286萬人，交通擁擠是必須要實際面對。楊瓊瓔表示，年輕人所關心的就業、交通、居住以及孩子教育等4個面向，必須要有回應；楊更透露一個好消息，兩周前將國發會「國際產業人才教育專班」做單一窗口的服務，在台中科大成立，而這必須給資金、人力、經驗，引進國外的經驗；未來若有機會擔任市長，她也一定會成立「青年創業基金」，協助青年創業。

楊瓊瓔特別點到面對台中捷運藍線動工，說除了要錢以外，還有土地溝通協調，一定要先行規劃；楊說她在中央可以做協調的工作，因為大家都知道「楊瓊瓔是要錢第一名」，且當時擔任省議員累積許多人脈，有些人脈現在都是當高級主管，所以她曾經說過，「你錢給我， 我會把你建設得非常的美， 讓你有榮耀」，而不是有一些錢撥下來，但沒有辦法執行，每一分錢也不能濫用，都是民眾的納稅錢，必須好好地去運用。

