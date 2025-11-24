專訪／甜點控都懂的「輕盈系漢餅」！三統漢菓子「減糖流心酥」，是上班族女孩溫柔的續命點心

「下班後的一口療癒」──原來這份小確幸，能讓妳重新感覺被溫柔對待。

忙完一整天的工作、孩子、家務，妳有多久沒有好好坐下來，靜靜享受一份甜點的幸福？來自台北虎林街的三統漢菓子，從傳統港式點心轉型為懂女人心的療癒系甜點，靠著一顆「減糖流心酥」，讓許多女性重新愛上「甜而不膩」的幸福味道。

行銷總監周詩雅表示：「有的是說她是看朋友團購來買，也有人說是朋友送她吃之後愛上的。」從這樣的觀察，周詩雅逐漸發現三統不只是甜點，更像是一種「心情語言」，一份能安撫情緒、療癒現代女性生活壓力的小確幸。

如何發現「漢餅甜點化」趨勢，成為女性的日常陪伴？

周詩雅觀察道：「近年我注意女性上班族搭公車之前，會來我們這邊買老婆餅、流心酥配咖啡當早餐。我詢問得到反饋是說，早晨吃點甜搭配暖暖的咖啡讓人好幸福，我才發覺現在的女性不只買甜點，更像是在給自己一份安撫心靈的小禮物。」

從那時候起，她重新定義三統漢菓子為女性日常的「陪伴系漢餅」，不僅是節慶禮盒，而是上班前的片刻悠閒、加班時的小獎勵，或是閨蜜的午茶時光，都希望成為女性的療癒陪伴。周詩雅感觸道：「吃漢餅的那一刻，就是女人對自己的溫柔儀式感，就像那一口『流心酥』的綿滑，宛如冬天裡一杯熱可可暖進心裡。」

三統漢餅的寵愛力量：「妳值得被溫柔對待」

周詩雅身為女性企業管理者、妻子、媳婦、媽媽與女兒多重角色，深刻理解現代女性的多重壓力。「現代女性消費者越來越重視的不只是價格，而是產品用料、視覺美感與內心感受。她們希望被療癒，用最好的東西愛自己，所以我希望三統漢菓子能傳達寵愛女性的態度，『妳值得被溫柔對待』」周詩雅說。

周詩雅坦言：「甜點對她而言不只是味覺享受，更是一種心靈的撫慰。現代女性太容易被責任與壓力淹沒，所以我希望透過甜點提醒大家，無論多忙都要給自己喘息的空間、幸福的片刻。」周詩雅也希望無論是節慶送禮還是日常療癒，三統漢菓子不只是「甜點」這麼簡單，而是能懂女人心的情感連結。

輕盈甜點延續幸福，甜而不膩的現代漢餅哲學

這份「溫柔力量」也在品牌社群中不斷發酵。周詩雅分享一段令她難忘的故事：「有位客人特地買流心酥送給90歲的媽媽，說那是她記憶裡的味道。那一刻，我才發現，我們做的不只是甜點，而是一段延續幸福的溫度。」

這樣的故事也讓周詩雅想到三統漢菓子長輩消費者居多，並且現代女性也越來越注重養生考量下，為了讓每位顧客能享用健康、低負擔的漢餅，三統漢菓子選用成本高出一倍的「海藻糖」。周詩雅表示：「現代人開始注重健康，未來也是養生的時代，我想讓每位品嚐我們家漢餅的顧客，也能吃的負擔低一點。」

周詩雅強調，品牌主打「低糖、低油、輕盈」的概念，也呼應現代女性追求養生的生活態度，吃甜點也能輕盈不負擔，讓幸福不必有罪惡感。「像我們的蛋黃酥低油低糖、去腥不膩口，紅豆泥與蛋黃層次分明，就連原本不吃鴨蛋的同事，也是吃了一口就愛上。」

三統「零負評」人氣商品就連李安導演都愛

周詩雅笑說：「女生買的不只是給自己，也會帶給朋友、家人甚至老公。女性顧客常說『連我老公都愛吃！』那種被肯定的成就感，其實就是幸福的延續。」三統漢菓子目前最受女性歡迎的前三名商品分別是芋泥流心酥、濃心捲、貓掌綠豆冰糕，兼具層次與輕盈感，尤其芋泥流心酥更是「零負評」人氣王，連李安導演吃了都驚為天人，而成為三統漢菓子的忠實顧客。

周詩雅進一步補充：「我們在做的已經不只是漢餅，而是像一位溫柔的好閨密，陪伴妳的生活。」她進一步分享，三統漢菓子希望透過每一份「餡禮」，讓吃甜點這件事不只是味覺享受，更像是傳遞情感的溫度，療癒每位顧客的心。

三統漢菓子以現代創意重新詮繹傳統漢餅風味。周詩雅透露，品牌未來將持續推出更多創意企劃，包含限定口味的伴手禮與跨界異業合作，為漢餅注入新意。周詩雅表示：「我們不只是做甜點，而是想讓每個忙碌的女人，在那一口甜裡，找到屬於自己的溫柔時光。」下次想療癒自己時，不妨試試這份能「懂妳心」的甜點——三統漢菓子。

