專訪／《百分之一相對論》1單元耗資破千萬 宋偉恩從不推工作「只有1類不接」
沉浸式實境解謎節目《百分之一相對論》由總導演郭方儒執導，率領宋偉恩、陳漢典、黃偉晉等探員展開燒腦冒險。這部作品結合了戲劇與實境，規模之大在台灣綜藝圈罕見，不僅單個單元製作成本就突破千萬，更讓參與其中的演員們深感震撼。近日郭方儒與宋偉恩接受專訪，分享節目背後的辛酸與趣事，宋偉恩更自爆內心脆弱的一面，並透露自己有一類工作不碰。
宋偉恩錄影錄到自我懷疑 崩潰怕被製作單位換掉
宋偉恩在節目中給人高帥形象，但他坦言內心其實充滿焦慮與自我批評。他透露從2023年底開始意識到，自己在表演時常會過度批評自己，導致無法融入角色，而這種性格也帶到了實境秀中。在錄影卡關時，他會陷入自暴自棄的漩渦，甚至擔心自己表現太爛會被換掉，宋偉恩坦言：「我會想說我會不會被製作單位換掉，會不會下一集就沒有我等等的，所以我很常跟他們開玩笑，但我真的是有一點認真的，就是你們（製作單位）不會把我換掉這樣子齁？」
雖然他在試播集中有過「高光時刻」，但後續的挑戰讓他在錄影現場顯得有些失控，甚至覺得自己表現一直走下坡。對此，導演郭方儒卻有不同看法，他笑說：「貢獻給我們很好的效果，那個效果也是加分。」認為這種真實的情緒反應，反而為節目增添了許多火花。
單單元耗資千萬打造原創劇本 喜翔讚嘆：想拍成影集
談到節目的原創性，郭方儒表示《百分之一相對論》的故事全是原創，並融入了殭屍、虎姑婆、眷村、校園等台灣在地文化。為了達到電影等級的沉浸感，每個單元的腳本高達100多頁，單個單元的製作費就耗資千萬。郭方儒回憶，在第一、二單元交接時曾遇到瓶頸，身邊的人因為劇本字數太多而不願看，讓他一度感到沮喪。
直到資深前輩喜翔讀過劇本後大讚：「這個故事我好喜歡，我們拍影集好不好？」這才給了郭方儒莫大的鼓舞。他感性表示：「身為創作者，當別人真的是看到你的創作本身，然後真的給你回饋說『我好像知道你在幹嘛』的時候，是蠻有成就感的。」目前節目已規劃完整主線，未來更有望將四個單元集結，推出更多外傳與聯動內容。
迷信性格成護身符 宋偉恩「這件事」絕對不做
宋偉恩在專訪中大方承認自己是個極度迷信的人，對於各種民間習俗與禁忌都深信不疑。他提到自己絕對不在晚上剪指甲，因為擔心會讓父母折壽；住飯店或遇到農曆七月的習俗也一定會嚴格遵守。他甚至清楚記得自己的五行缺木與火，「我是極重的水，所以比如冬天的時候，我可能情緒會低落的頻率會高一點，我就知道說『啊，因為是這個月份，但沒關係』。」
他也笑說，在演藝圈遇到同樣迷信的朋友會特別契合。例如在劇場工作感到疲累時，好友林雨宣會拿出類似「淨符水」的東西幫他噴灑，讓他瞬間感到舒服許多。對於未來是否挑戰鬼片，宋偉恩表示不排斥，雖然自認膽小，但非常喜愛民俗題材，甚至在現場對導演許願，希望下一季可以嘗試「觀落陰」或是「冥婚」等主題，導演郭方儒也打趣回應：「他說的喔，他許願。」
坦言對婚姻憧憬不再 宋偉恩認了現階段是「不婚族」
除了節目內容，宋偉恩的感情觀也成為話題。被問到看到節目夥伴陳漢典步入婚姻，自己是否也會想婚？宋偉恩直言：「我以前對婚姻會有憧憬，可是我現在應該算是不婚族。」雖然對於原因表示「專訪可能不夠講」，但他並不排斥圈內對象，認為一切隨緣，「先把自己顧好再說」。
導演郭方儒在一旁調侃：「不婚族也就常常等於閃婚族，就是『我不結婚，誒～我結婚了！』」宋偉恩聽聞也笑著承認：「不否認。」導演更承諾若有第二季，要幫宋偉恩辦一場「大型結婚典禮」，宋偉恩則語出驚人地回覆：「下次做冥婚啦，或觀落陰那種的。」展現出對民俗題材的迷戀。
曾幫其他探員作弊 導演要求品質「勢必要入圍金鐘」
隨著節目的深入，探員們之間也建立起革命情感。宋偉恩自爆在最後一集評鑑考試時，因為擔心其他探員成績太低會不好看，竟然偷偷幫別人作弊。他笑說：「因為我真的很擔心有的探員會被fired，或者是評鑑等級太低會不好看，因為我們真的太像一個『誰都不能少』的那種向心力很強的一個團隊。」
對於節目的高品質要求，郭方儒坦言後製過程非常龐大，不僅有大量的特效，攝影機位更高達80機。被問到是否有信心挑戰明年的金鐘獎，郭方儒堅定地表示：「我覺得是勢必要達成。」希望透過這個節目，讓大眾看到台灣有能力做出質感與創意兼具的實境作品。
基本上只要時間許可都會接 唯獨「音樂類型」敬而遠之
對於工作邀約，宋偉恩抱持開放態度，他直言自己幾乎不推工作，基本上只要時間許可都會接演，即便遇到爛劇本，也不會刻意推掉，他分享自己的觀點：「其實我覺得劇本再不完整，演員都是有一部分的責任是需要去把它弄得更完整的，畢竟編劇不會演戲，所以他腦海裡想的跟我想演出來的樣子不太一樣，那更何況是每個演員講同一句話，其實都是背負著不同生命故事下去講這句話的，每個人一定對於這句話都有不同的想法跟想要表現的方式，那就有責任要去把它處理成可以好好講出來的一句話，所以，應該說接到比較不完整的劇本會辛苦一點，但是如果接到一開始就蠻完整，然後導演也非常有想法的劇本的時候，就可以把心力放在更多其他地方，可能表現出來的東西就會更不錯。」
不過，在看似什麼都接的背後，宋偉恩卻有一項絕對堅持的禁忌，那就是「音樂類工作」。宋偉恩透露，曾有位非常準的算命老師嚴肅告誡他：「你不要唱歌喔！」這句話他一直記在心裡，因此即便經紀人詢問是否有意願接洽音樂相關的工作，他都會果斷推掉。雖然近期在舞台劇《三個不結婚的女人》中有開口唱歌，但他笑說「唱的不多」，且團隊真的非常誠懇他才決定挑戰，至於其他的純音樂工作，他依然選擇聽從算命老師的建議，能避就避。
期待《百分之一》無限可能 團隊齊心敲響金鐘
隨著第一季四個單元的拍攝結束，對導演郭方儒而言，這不只是一次節目的實驗，更是一場對台灣影視產製規格的挑戰。他坦言，《百分之一相對論》在剪接與後製上的繁雜程度堪比電影，但他始終相信「做得出來就會有人看到努力」，並期許這部融合戲劇與實境的作品，能打破觀眾對綜藝節目的既定印象。
而對於宋偉恩與探員們來說，這次的經歷更像是一場大型的情感共振。雖然過程中經歷了自我懷疑與崩潰，但這群「誰都不能少」的夥伴，已然成了彼此最堅強的後盾。宋偉恩笑說，即便自己膽小、迷信，但只要能與這群契合的夥伴在一起，無論是多艱難的謎題或超自然挑戰，他都願意繼續走下去。這場關於「百分之一」的冒險尚未完結，這群人正帶著對品質的執著，準備好在下一個關卡再次驚艷觀眾。
更多鏡報報導
專訪／霸凌女太會演「宋偉恩1秒被拉進戲」氣到當時忘記在工作 曝陳漢典任《百分之一相對論》隊長超適合
李明川爆演藝圈秘辛！某藝人耍大牌「嫌衣服不好看」 他「一招」霸氣反制
專訪／吳念軒到《百分之一相對論》當NPC「狀況外」 宋偉恩翻白眼：來亂的
其他人也在看
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 12 小時前 ・ 195
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 54
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 18
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 205
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 9
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 63
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 25
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 69
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 48
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 115
籃球》林書豪球衣退休儀式 NBA總裁Silver、恩師D'Antoni、「魔獸」Howard等人以影片致意
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。儀式上也播放多部致意影片，NBA總裁Adam Silver、前紐約尼克隊總教練Mike D'Antoni以及「魔獸」Dwight Howard等人都有透過影片祝福。Yahoo奇摩運動 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
挺台變歌頌中國！國安人士曝館長被榨乾下場
[NOWnews今日新聞]國安單位掌握情資，中共結合資本、演算法與網紅經濟，採取具高度情緒煽動力的「暴力行銷」模式，試圖從心理層面重塑台灣民眾的政治認知。據國安人士透露，網紅「館長」陳之漢已成為統戰單...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 243
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 48
7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲
宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。太報 ・ 17 小時前 ・ 27
目標價喊出400元！這「代工大廠」坐穩輝達GB300、微軟等供應鏈 投信不買單結帳65億猛丟第3週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數本週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%，據證交所籌碼動向，投信週賣超70.45億元，觀察...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 1
新北的選擇黃國昌？媒體人喊別鬧了：明眼人都看得很尷尬
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺，台上高喊黃是「新北的選擇」。媒體人詹凌瑀說，台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬，什麼新北的選擇，別鬧了。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 230