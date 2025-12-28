專訪／《百分之一相對論》1單元耗資破千萬 宋偉恩從不推工作「只有1類不接」

《百分之一相對論》總導演郭方儒與探員宋偉恩接受專訪。董孟航攝

沉浸式實境解謎節目《百分之一相對論》由總導演郭方儒執導，率領宋偉恩、陳漢典、黃偉晉等探員展開燒腦冒險。這部作品結合了戲劇與實境，規模之大在台灣綜藝圈罕見，不僅單個單元製作成本就突破千萬，更讓參與其中的演員們深感震撼。近日郭方儒與宋偉恩接受專訪，分享節目背後的辛酸與趣事，宋偉恩更自爆內心脆弱的一面，並透露自己有一類工作不碰。

宋偉恩（右）有時會自暴自棄。董孟航攝

宋偉恩錄影錄到自我懷疑 崩潰怕被製作單位換掉

宋偉恩在節目中給人高帥形象，但他坦言內心其實充滿焦慮與自我批評。他透露從2023年底開始意識到，自己在表演時常會過度批評自己，導致無法融入角色，而這種性格也帶到了實境秀中。在錄影卡關時，他會陷入自暴自棄的漩渦，甚至擔心自己表現太爛會被換掉，宋偉恩坦言：「我會想說我會不會被製作單位換掉，會不會下一集就沒有我等等的，所以我很常跟他們開玩笑，但我真的是有一點認真的，就是你們（製作單位）不會把我換掉這樣子齁？」

雖然他在試播集中有過「高光時刻」，但後續的挑戰讓他在錄影現場顯得有些失控，甚至覺得自己表現一直走下坡。對此，導演郭方儒卻有不同看法，他笑說：「貢獻給我們很好的效果，那個效果也是加分。」認為這種真實的情緒反應，反而為節目增添了許多火花。

宋偉恩很害怕自己被換掉。董孟航攝

單單元耗資千萬打造原創劇本 喜翔讚嘆：想拍成影集

談到節目的原創性，郭方儒表示《百分之一相對論》的故事全是原創，並融入了殭屍、虎姑婆、眷村、校園等台灣在地文化。為了達到電影等級的沉浸感，每個單元的腳本高達100多頁，單個單元的製作費就耗資千萬。郭方儒回憶，在第一、二單元交接時曾遇到瓶頸，身邊的人因為劇本字數太多而不願看，讓他一度感到沮喪。

直到資深前輩喜翔讀過劇本後大讚：「這個故事我好喜歡，我們拍影集好不好？」這才給了郭方儒莫大的鼓舞。他感性表示：「身為創作者，當別人真的是看到你的創作本身，然後真的給你回饋說『我好像知道你在幹嘛』的時候，是蠻有成就感的。」目前節目已規劃完整主線，未來更有望將四個單元集結，推出更多外傳與聯動內容。

大前輩喜翔的反應讓導演郭方儒很有成就感。董孟航攝

迷信性格成護身符 宋偉恩「這件事」絕對不做

宋偉恩在專訪中大方承認自己是個極度迷信的人，對於各種民間習俗與禁忌都深信不疑。他提到自己絕對不在晚上剪指甲，因為擔心會讓父母折壽；住飯店或遇到農曆七月的習俗也一定會嚴格遵守。他甚至清楚記得自己的五行缺木與火，「我是極重的水，所以比如冬天的時候，我可能情緒會低落的頻率會高一點，我就知道說『啊，因為是這個月份，但沒關係』。」

他也笑說，在演藝圈遇到同樣迷信的朋友會特別契合。例如在劇場工作感到疲累時，好友林雨宣會拿出類似「淨符水」的東西幫他噴灑，讓他瞬間感到舒服許多。對於未來是否挑戰鬼片，宋偉恩表示不排斥，雖然自認膽小，但非常喜愛民俗題材，甚至在現場對導演許願，希望下一季可以嘗試「觀落陰」或是「冥婚」等主題，導演郭方儒也打趣回應：「他說的喔，他許願。」

宋偉恩自爆「超迷信」。董孟航攝

坦言對婚姻憧憬不再 宋偉恩認了現階段是「不婚族」

除了節目內容，宋偉恩的感情觀也成為話題。被問到看到節目夥伴陳漢典步入婚姻，自己是否也會想婚？宋偉恩直言：「我以前對婚姻會有憧憬，可是我現在應該算是不婚族。」雖然對於原因表示「專訪可能不夠講」，但他並不排斥圈內對象，認為一切隨緣，「先把自己顧好再說」。

導演郭方儒在一旁調侃：「不婚族也就常常等於閃婚族，就是『我不結婚，誒～我結婚了！』」宋偉恩聽聞也笑著承認：「不否認。」導演更承諾若有第二季，要幫宋偉恩辦一場「大型結婚典禮」，宋偉恩則語出驚人地回覆：「下次做冥婚啦，或觀落陰那種的。」展現出對民俗題材的迷戀。

宋偉恩自認是不婚族，但不排斥閃婚。董孟航攝

曾幫其他探員作弊 導演要求品質「勢必要入圍金鐘」

隨著節目的深入，探員們之間也建立起革命情感。宋偉恩自爆在最後一集評鑑考試時，因為擔心其他探員成績太低會不好看，竟然偷偷幫別人作弊。他笑說：「因為我真的很擔心有的探員會被fired，或者是評鑑等級太低會不好看，因為我們真的太像一個『誰都不能少』的那種向心力很強的一個團隊。」

對於節目的高品質要求，郭方儒坦言後製過程非常龐大，不僅有大量的特效，攝影機位更高達80機。被問到是否有信心挑戰明年的金鐘獎，郭方儒堅定地表示：「我覺得是勢必要達成。」希望透過這個節目，讓大眾看到台灣有能力做出質感與創意兼具的實境作品。

專訪時，宋偉恩（右）突然向導演（左）坦承自己作弊。董孟航攝

基本上只要時間許可都會接 唯獨「音樂類型」敬而遠之

對於工作邀約，宋偉恩抱持開放態度，他直言自己幾乎不推工作，基本上只要時間許可都會接演，即便遇到爛劇本，也不會刻意推掉，他分享自己的觀點：「其實我覺得劇本再不完整，演員都是有一部分的責任是需要去把它弄得更完整的，畢竟編劇不會演戲，所以他腦海裡想的跟我想演出來的樣子不太一樣，那更何況是每個演員講同一句話，其實都是背負著不同生命故事下去講這句話的，每個人一定對於這句話都有不同的想法跟想要表現的方式，那就有責任要去把它處理成可以好好講出來的一句話，所以，應該說接到比較不完整的劇本會辛苦一點，但是如果接到一開始就蠻完整，然後導演也非常有想法的劇本的時候，就可以把心力放在更多其他地方，可能表現出來的東西就會更不錯。」

不過，在看似什麼都接的背後，宋偉恩卻有一項絕對堅持的禁忌，那就是「音樂類工作」。宋偉恩透露，曾有位非常準的算命老師嚴肅告誡他：「你不要唱歌喔！」這句話他一直記在心裡，因此即便經紀人詢問是否有意願接洽音樂相關的工作，他都會果斷推掉。雖然近期在舞台劇《三個不結婚的女人》中有開口唱歌，但他笑說「唱的不多」，且團隊真的非常誠懇他才決定挑戰，至於其他的純音樂工作，他依然選擇聽從算命老師的建議，能避就避。

宋偉恩幾乎不推工作。董孟航攝

期待《百分之一》無限可能 團隊齊心敲響金鐘

隨著第一季四個單元的拍攝結束，對導演郭方儒而言，這不只是一次節目的實驗，更是一場對台灣影視產製規格的挑戰。他坦言，《百分之一相對論》在剪接與後製上的繁雜程度堪比電影，但他始終相信「做得出來就會有人看到努力」，並期許這部融合戲劇與實境的作品，能打破觀眾對綜藝節目的既定印象。

而對於宋偉恩與探員們來說，這次的經歷更像是一場大型的情感共振。雖然過程中經歷了自我懷疑與崩潰，但這群「誰都不能少」的夥伴，已然成了彼此最堅強的後盾。宋偉恩笑說，即便自己膽小、迷信，但只要能與這群契合的夥伴在一起，無論是多艱難的謎題或超自然挑戰，他都願意繼續走下去。這場關於「百分之一」的冒險尚未完結，這群人正帶著對品質的執著，準備好在下一個關卡再次驚艷觀眾。

《百分之一相對論》將於2026年1月4日正式開播。董孟航攝



