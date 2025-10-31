專訪》百里侯之爭路坎坷！「歷史共業」盼修法解套 林岱樺樂觀其成
高雄市百里侯之爭民進黨黨內初選「四搶一」競爭激烈，七連霸立委林岱樺曾在高雄縣長黨內初選出線，後因縣市合併而告吹，林又接連參選黨內高雄市長初選均失利，她這次捲土重來民調起先一路領先，呼聲最高，但隨著今年6月底涉嫌詐領助理費被起訴官司纏身，重挫參選聲勢，一度還瀕臨退選危機，經黨中央網開一面，以遭迫害之姿滿血復活，她15日甫出席民進黨廉政委員會，結論是將視案情進展再議，確認林仍保有市長初選參選資格，她因此吸納不少同情票再出發，仍保有一定基本盤。
此外，9月底全國地方正副議長聯誼會赴立法院向藍綠白三黨團陳情，呼籲修法解決助理費爭議的歷史共業，將之列為實質補貼，為現行以貪汙論處解套，獲得各黨團善意回應，更為林擺脫官司纏身露出一線曙光。
現年53歲的林岱樺是已故前鳳山市長林三郎女兒，2001年首次參選立委即高票當選，還獲封「國會孫燕姿」。2008年在鳳山競選立委連任落選後，轉戰高雄縣長，黨內初選民調第一，卻因縣市合併告吹，林當時短暫轉任行政院青輔會主委，獲取行政歷練，2011年原林園大寮區立委陳啟昱被時任高雄市長陳菊延攬為副市長，其遺缺經補選由林補選當選遞補，林重返立院後一直連任至今為七連霸立委，其中2012年與2016年更兩度以全市最高票當選連任。
林岱樺表示，林園大寮區藍綠選民結構五五波，陳啟昱當年當選立委得票率僅40~50%，但她去那裡選以來，得票率均破7成，縣長黨內初選也獲逾7成支持，很感謝鄉親一路相挺，肯定她在地方的努力耕耘。
原縣區市民普遍存有被剝奪感，引頸期盼出個「縣區市長」
她說，陳菊擔任首屆縣市合併的高雄市長，15年任內力雖致力「高高平」，但因原縣區幅員遼闊是原市區的19倍，地目也多元，且非都市計劃區大於都市計劃區，迄今仍彌平縣市城鄉資源的差距，原縣區市民因而普遍存有被剝奪感，引頸期盼出個「縣區市長」的呼聲因此高漲。而她深耕縣區20多年，深深了解縣區現況及民情，若有幸當市長，會盡全力彌平未來全市城鄉發展落差，她也自信是最能不負縣區市民所託的市長參選人。
林進一步指出，無論是許智傑智慧城市的主張、邱議瑩文化產業的抱負、賴瑞隆觀光及產業的訴求，她都會納入自己市政規劃的藍圖內。
林岱樺被控涉詐1496萬元助理費，其胞妹被檢調認為人頭助理15日被雄檢追訴，林岱樺15日晚間出席民進黨廉政委員會，結論是將視案情進展再議，致使林仍保有市長初選參選資格。林隨後發表聲明，強調尊重司法、全力配合釐清事實，堅守清廉勤政價值；她並批檢方引用不利於她的證據，而諸多有利的證據竟刻意漏列，期盼能有一場公平的2026年高雄市長黨內初選。
林岱樺：沒有一分錢入自己的口袋
林岱樺強調，本案經委任律師閱卷後，發現檢方引用不利於她的證據，呈現不法及不實，而諸多有利的證據竟刻意漏列，致有起訴內容與事實不符的情形。她會坦蕩蕩面對司法，她的助理費完全用在公務上「沒有一分錢入自己的口袋」相信後續法院審理會還她清白；在此之前，她會依照選對會公布選舉期程，照自己既有步調參選到底，不會受到官司纏身的干擾及影響。
她又說，助理費當初立意是給民代的補貼，旗下助理並不是領公帑薪資，而是領民代（老闆）發放的錢，只要民代不中飽私囊就不應被判定貪汙，但如今司法權逾越立法權，扭曲認定解釋助理費，將許多民代羅織入罪，很不合理，也有違國會自主的民主機制。檢調是有罪推論，她被起訴並不等於有罪，她會在法庭上爭取自己的清白。
林岱樺同時樂見9月底全國地方正副議長聯誼會赴立法院向藍綠白三黨團陳情，呼籲修法解決助理費爭議的歷史共業，將之列為實質補貼，為現行以貪汙論處解套，她表示，三黨黨團對此能態度都很正面；這不僅是為她個人擺脫官司纏身露出一線曙光，更是為解決上至中央國會，下至地方議會各級民代的歷史共業，讓「助理費」不再被汙名化，這是正確的方向，即便來不及為她選市長解套，她也樂觀其成。
面對檢調暗黑不法、不義，林岱樺：會用畢生的生命爭取清白
立委林岱樺涉詐助理費27日在高雄地院首出庭時表示，「檢調暗黑不法、不義全部公諸國人面前，她會用畢生的生命爭取我的清白」。律師團也當庭指控檢方「編造死人筆錄」已歿的關鍵證人駱和明證詞不具證據能力，法庭上檢辯對已歿的駱男證詞激烈攻防。林岱樺並自爆「衣服只能穿同一套」請求法官准她回家換季添冬衣，並控訴檢察官如此限制其住居侵害人權。
本案檢方從政治獻金案延伸調查，誘導駱和民承認助理身分，進而於今年二月大舉搜索林岱樺的服務處、國會辦公室、住家與親友住所。案中被告林三郎與駱和民已過世，卻仍被檢方列為起訴對象。死者無以辯白，卻成了最方便的替罪羔羊，不只是司法程序的瑕疵，也是一種人性崩壞。
她強調，助理費與加班費本由立委自行調配，這是制度設計的灰色地帶；何況助理變動頻繁，多數立委會自行補貼維持團隊運作，歷屆藍綠立委皆有慣例，但檢方卻硬要從數十位助理中，挑出一位已故親友駱男指控林貪瀆，這不只是選擇性辦案，更是對亡者的踐踏。
政界人士認為，司法該回到證據與程序，而非預設立場、選擇獵物。隨著本案暗黑勢力如何染指公權力的跡象越來越清楚，簡直把「司法當成政治的延長線」，本案猶如一面鏡子照出「冷漠的制度、失溫的證詞及被侮辱的司法公義。」
高雄土方之亂解方林岱樺：從源頭管理重啟南星計畫填海造陸
高市府近期掃蕩不肖業者盜挖農地濫倒廢棄物，由於缺乏配套，造成營建工程土石方去化困難，導致許多公共工程及民間建案停擺，令業者欲哭無淚。「高雄美濃大峽谷案」爆發以來引發的土方之亂何時了？林岱樺則獻策「源頭管理」
她認為，全市非法棄置事件層出不窮，市府雷厲風行取締杜絕，畢竟只能治標，大執法之餘也應兼顧民情需求，從源頭治本解決，好像停車格位不足，不能光鐵腕取締違停，而不提供充足停車格位一樣。因為問題源頭不解，總會有人鋌而走險以身試法，或心存僥倖游走法律邊緣。
林指出，高捷黃線、亞灣社宅及高屏二快等重大建設在高雄境內多箭齊發大興土木，加上台積電高雄設廠帶來房市利多，吸引建商紛紛搶建，而全市合法土資場卻僅十二家，形成營建土方石棄置供需嚴重失衡，如今又碰到市府鐵腕管控，致大批土石方無處可去問題雪上加霜，引發民怨，可以理解。
她又說，重啟南星計畫填海造陸不失為土石方去化好去處，有助解決業者的燃眉之急。但也要業者配合做好土石方分類，不得夾雜有害或違規事業廢棄物；官民攜手合作早日解決營建土方去化問題，共創雙贏，共同維護土地正義，才是全民之福。
林還指出，自2001年從政起迄今，時時刻刻謹遵民意咐託，戰戰兢兢地為民眾福祉服務，從不懈怠，期盼真相早日水落石出，高雄市民能有一場公平之2026年高雄市長民主進步黨黨內初選機制。她在立院服務20多年來推動能源轉型、居住正義、教育改革與產業升級，做實事是她的日常，也是基層支持她的最大原因，未來若當市長，要讓改革從高雄各區出發、從人民的需要開始，她絕不會棄選，會力拚到底。
