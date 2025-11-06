【專訪】直擊米蘭車展》吳奕成大玩「靈獸」機車爆紅 揭三陽穩龍頭攻心計

全球二輪機車產業競爭激烈，三陽卻氣勢如虹，不僅穩坐國內機車銷售冠軍，更積極擴張國際市場。三陽董事長室協理吳奕成4日代父出征站上米蘭車展，他預告三陽要為全球騎士「重新定義移動的價值」，背後藏著瞄準國際市場的「攻心計」。

三陽揭「世界盃」戰略：先求廣再求深

2014年，吳奕成父親吳清源以土開大王之姿，拿下三陽經營權，面對外界冷嘲熱諷，揶揄門外漢來炒地皮，但鮮少人知，吳清源早擘劃一份短中長期營運戰略，「這是三陽從未曝光的世界盃模式。」吳奕成說。

「做產品不能只求快，還要設法走得長遠。」為了重振三陽榮光，吳清源下令，穩固既有據點後，必須深化區域經營，讓每個市場與品牌產生連結。換言之，三陽機車騎進超過90個國家後，下一步要強化深度，「不只做外銷，還要輸出SYM（三陽）的品牌生態。」吳奕成說。

他深知，品牌要走向世界，絕非只靠廣告行銷，關鍵在經銷商、協力與改裝體系做到共享價值。而三陽的台灣總部，成為布局全球的「核心樞紐」，吳奕成指出，三陽在全球有3座生產基地、5個銷售據點，所有資訊必須回流台灣，作為三陽布局全球的研發和決策中心。

面對地緣政治與原物料風險，吳奕成坦言，三陽的風控重點不在隨波逐流，而是精準「判讀趨勢」，唯有先掌握未來風向，才能做到真正地避險。此外，他認為三陽崛起與供應鏈有關，因具彈性高且技術底蘊深，讓三陽在全球供應鏈大洗牌的過程，得以建立統一品質及標準。

吳清源誓言三陽在3年內達成內外銷百萬輛機車。(江星翰攝)

三陽71年老品牌 靠靈獸翻身攻心搶市

業界人士分析，成立71年的三陽能反敗為勝，關鍵是掌握新世代年輕消費者的心理，大推「靈獸系列」新車衝高市占、做大毛利，幕後功臣正是吳奕成。「年輕不是指年齡，而是心態。」他觀察，現代消費者追求個性、節奏感與自由移動的意象，因此三陽必須從銷售產品，轉為講故事、談風格。

從今年三陽在米蘭車展的主題「Roar with Nature」來看，正是透過「仿生機械語彙」，讓旗下產品充滿生命力，像TTLBT車款靈感來自穩重沉穩的「烏龜」、JEPARDO車款源自「獵豹」的速度感、JOYRIDE 300取自「獅子」的王者架勢，這些都是吳奕成操盤靈獸新車的概念。

他強調，三陽要讓產品本身說話，把機車外型設計作為與消費者之間的溝通方式。不斷追求創新與新鮮感，正是吳清源父子倆精心擘劃的獨門「心占」術。吳奕成指出，三陽就像充滿創意的主題樂園，遊樂園會不斷推出新遊戲，「三陽不只是讓人移動的交通工具，還要讓人想即刻出發。」

