【專訪】直擊米蘭車展》哈雷電動機車裝「台灣心臟」 柯俊斌曝2026年光陽新車戰

今年米蘭車展（EICMA）現場氣氛冷熱分明，光陽少了哈雷電動機車品牌LiveWire前來助陣，人氣明顯不如去年。光陽董事長柯俊斌老神在在，直呼哈雷新車S4 Honcho從車燈、三電到整車組裝，全由光陽負責，並向《民報》預告明年光陽在台灣新車出閘。

重申續做電動機車 預告光陽油車蓄發

談到台灣機車市場，光陽高層人士坦言，「今年成績確實不好，隨著年底將至，光陽會把心力放在明（2026）年。」「明年一定有新車，依光陽61年的造車實力，一定有很好、很有特色的新車，我可以保證車子一定比他好。」柯俊斌看著對手三陽攤位向記者說。

話鋒一轉，柯俊斌笑看明年市場「一定會好」。他解釋，目前代工和外銷都好，唯獨國內市場景氣獨厚AI（人工智慧）相關科技業，一般大眾沒錢，估計今年國內機車市場衰退剩72至73萬輛，隨著關稅、貨物稅陰霾漸退、光陽推新車，看好明年國內市場比今年好。

至於電動機車？「我還是有做電動機車啊。」柯俊斌發出爽朗笑聲，一掃市場傳聞今年4月出任董座後，有意擱置電動機車事業的流言，「你去隔壁展館的哈雷攤位看，現場擺LiveWire全新電動機車S4 Honcho，從車燈到三電、整車組裝都是光陽做的。」

哈雷旗下LiveWire推全新電動機車S4 Honcho，光陽扮關鍵推手。(江星翰攝)

光陽Ionex電池系統 成LiveWire新車心臟

哈雷向來以豪邁、奔放聞名，今年在米蘭車展推出輕量級電動機車S4 Honcho，動力輸出相當於傳統125CC燃油機車等級，被視為LiveWire有史以來「最接地氣」的車種，最大亮點是持有輕型機車駕照就能上路，人人都有機會成為哈雷家族的騎士。

由於2021年光陽集團豪砸1億美元，入股LiveWire，哈雷重用光陽自主研發的電池與能源管理系統，成為S4 Honcho上路續航的最關鍵推手。雙方強強聯手，S4 Honcho採用可替換式電池設計，只要掀開坐墊即可進行電池替換或充電。

此外，S4 Honcho充滿話題性，除了推出「街道」和「越野」2種版本，滿足都會區通勤族群，更徹底解放公路限制的狂野玩家。其中，越野版換上越野胎、長行程避震，更內建「倒車功能」，對於騎乘狹窄林道和泥地提升更高實用性能。

隨著S4 Honcho即將在2026年春季上市，市場預估有望在全球電動機車市場，掀起一波「綠能騎士」風潮。不過光陽雖為LiveWire重要股東，卻沒有銷售主導權，S4 Honcho是否在台銷售仍是個謎。

