專訪／「真免役非閃兵」！張豐豪心臟出問題曝演高中生代溝 內向戴雅芝目睹霸凌會衝去摔人！

張豐豪（左）、戴雅芝在《自殺通告》中是「資優生代表」實際上張豐豪已經大學電影系畢業、戴雅芝還是高一學生。劉耀勻攝

青春校園電影《自殺通告》深入探討教育體制下「成績至上」的殘酷議題。飾演學生會長的張豐豪實際年齡26歲，演高中生無違和，但在拍戲現場跟其他的學生演員講起韓國偶像，卻深深感受到「代溝」。他也透露自己因心臟瓣膜閉鎖不全及嚴重視差免役，笑說自己是「真免役、非閃兵」！

張豐豪演高中生不違和 感受代溝大

張豐豪透露，原本他高中一畢業，拍完《翻牆的記憶》就打算先去當兵，這樣以後接戲也沒有顧慮。沒想到體檢發現他心臟瓣膜閉鎖不全、心律不整，加上高達500度的視差，所以被判定免役，到現在都還要每年回醫院戴機器測24小時心電圖。

他與16歲的戴雅芝都是《自殺通告》裡的「資優生組」，雖然張豐豪外表看起來演18歲很合理，但他在片場與其他學生演員聊到韓團時，對方竟然不知道「Super Junior」，讓他大為震驚：「我們以前沒有人不知道〈Sorry, Sorry〉，可是現在小朋友都不知道了嗎？」

張豐豪雖然已經26歲，但接演的角色仍多是學生。劉耀勻攝

戴雅芝自認慢熱 一樣要求完美

飾演資優生梁珮晴的戴雅芝，國小自學、但國中卻選擇念體制內的私立女中，現在高中則是實驗中學。雖然不太會有成績壓力，卻是在拍戲時才感受到壓力存在，「因為需要背負一些別人的期待，或者不想麻煩到別人的那種心情。」

戴雅芝認為自己與梁珮晴「對自己要求很高、追求完美」的個性相似，但她自認比較慢熱，不像梁珮晴那麼熱情主動。戴雅芝姨丈是知名導演鄭有傑，在《自殺通告》演她父親，戴雅芝表示鄭有傑常用「碎碎念」的方式給她很多關於演戲的建議，其中包括「開書單」。因為鄭有傑屬雜學型的人，有時會一次開出十幾本書單要她看，甚至像《亞細亞的孤兒》這種關於自我身分認同的書作。

而電影中有校園霸凌的情節，到現在還有練合氣道的戴雅芝表示，如果她看到有肢體上的霸凌，「我可能會直接衝去阻止，我知道怎麼不傷害到別人，又可以不讓他傷害別人。」因為合氣道就是一門知道如何摔人不會痛的技巧。

戴雅芝跟哥哥感情極好，才16歲的她喜歡合氣道、聽Radiohead，非常「老靈魂」。劉耀勻攝

遇黃秋生氣場強大 有自己的貼心

張豐豪在片中與金馬影帝黃秋生有對手戲，他坦言在得知要對戲時就非常緊張，正式拍攝時更是緊張到整個人都在發抖。張豐豪回憶，當他第一次Action時就卡詞，連第二次也卡時，導演助理打算讓他看劇本，黃秋生卻在後方說：「不用，你讓他講，讓他適應。」後來黃秋生還指導他：「不要講話支支吾吾的像老人，你要像年輕人那種有活力衝勁。」最後是連續吼了三次台詞，才順利完成拍攝。

他表示，黃秋生看起來難親近，但其實是用他自己的方式，默默地舒緩他的緊張，讓他感受到前輩的溫暖。私底下黃秋生得知張豐豪讀電影，也熱情與他聊起新浪潮、寫實主義及電影史，「很像老師上課。」

張豐豪在《自殺通告》中與黃秋生對戲，緊張到發抖！劉耀勻攝

轉彎人生路不後悔 未來有無限可能

張豐豪的人生路看似一直在轉彎，從原本想成為唱跳男團團員、到轉戰演員，再被經紀人何潤東要求大學去讀電影系。張豐豪坦言，他在演出《翻牆的記憶》後，才發現自己想要當演員。尤其擔任金馬獎遞獎大使時，親眼看到電影人獲獎的激動與感動，更加深了他對表演的熱情與憧憬，他更自豪分享曾親手遞獎給張艾嘉，笑說：「我摸過張姐的手！」

戴雅芝在國小6年級演出了《親愛的亞當》，又成為台北電影節「非常新人」不過他目前還沒確定演員就是未來志向，「我想要還是自己學一個東西吧，學科除了數學特別爛以外，國文、英文都蠻喜歡的，演戲現在對我來說，還是一個興趣。」

戴雅芝雖曾入圍北影「非常新人」，有一股特殊的演員氣質，但她目前仍未決定要走演員路，想多方嘗試發展。劉耀勻攝



