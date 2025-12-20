專訪》砸光積蓄拍約炮經驗 李駿碩藉《眾生相》認證與男友穩固感情

李駿碩以《眾生相》奪下本屆金馬最佳導演獎。（陳俊吉攝）

以電影《眾生相》拿下本屆金馬獎最佳導演的香港導演李駿碩，近日在台勤跑映後，日前他接受專訪時坦言，其實一開始以為會拿最佳編劇獎，因為回想起《濁水漂流》在當年金像獎上創下入圍最多卻全部槓龜的紀錄，讓他沒拿到最佳編劇時就想著「喔，那今年應該不是我的年」，沒想到最後揭曉，竟然拿下最佳導演獎，超乎預期。

本片為獨立製作，故事以他自身「約炮」經驗撰寫，如此私密的經驗，自然難以找錢，他只好自己砸下600萬左右的台幣，幾乎是所有積蓄投入，才完成作品。談起能夠如此勇敢的原因，他只是淡淡地說「因為我覺得我男友是個演員，想拍一個關於我們的故事，我就覺得我跟他的關係，是可以分享這些事的」。

李駿碩為了拍與男友的故事，砸多年來積蓄拍《眾生相》。（陳俊吉攝）

李駿碩與美籍男友正是在交友軟體上認識，不過他自認火侯還不夠，沒有足夠的信心，可以在美國拍一個男友的故事，於是選擇在熟悉的香港拍攝。就在李駿碩拍完這部電影後，他發現原來自己與男友的關係穩固，儘管一起合作，過程幾乎沒有過爭吵，「我覺得這對我們的關係來說很重要」。談到與男友的關係，目前依舊還是「開放式關係」，他認為，這樣的關係對他們來說已經是「家」，如果不行，那代表對方不是對的人。

李駿碩劇本僅寫2個星期就完成，他直言，「這是因為自己記憶力很好，我會記得我跟別人10年前的對話，但就是很容易不開心。」有網友稱讚這部片會讓人會心一笑，是「不笑的喜劇片」，讓他十分喜歡這樣的說法，只不過李駿碩父親卻曾疑惑問他「你為什麼不拍一些開心的電影啊，拍一些我喜歡的武打片」，他說：「但我拍這部沒有不開心啊，我很開心。」 他形容「我說《眾生相》也是啊，會看完給大家一種溫暖的感覺。」

相較於過去拍的電影成本大，這部電影獨立製作，僅花10天就拍完，李駿碩不少事必須親自來，從服裝、行程、機票飯店都要自己處理，對於這回拍片最辛苦的地方，他笑稱，「現在回想起來發現有人照顧你真的很幸福」。

本片男主角是年僅24歲的張迪文，兩人早在過去就曾經合作過，但這回會選上他來擔任如此重要的角色，他坦言，除了信任度，因為片中有許多素人，張迪文不會讓對方感受到壓力。同時他也稱讚，大家都坐在這時，張迪文的存在比較溫和，這些正是選擇張迪文最重要的原因。

