專訪／確診肺腺癌4期悟出放鬆哲學！柯煒林《大濛》撞牆又重生 揭方郁婷天才封號背後血汗

柯煒林跟方郁婷一位是香港演員、一位正在美國唸書，兩人拍攝時用英文溝通，竟是因為柯煒林當是被廣東國語與山東髒話弄到國語也不太會說，只好用英文才沒有障礙。林煒凱攝

在電影《大濛》中，香港演員柯煒林飾演的退伍老兵趙公道，與方郁婷飾演的少女阿月，在動盪的時代下展開了一段相互扶持的旅程。柯煒林今年4月確診肺腺癌四期，回望拍攝《大濛》的過程，更像是一場關於表演的重生之旅。

非科班出身陷自卑焦慮 柯煒林異鄉拍戲倍感寂寞

導演陳玉勳總在媒體面前誇讚方郁婷是天才演員，凡事不需他擔心，卻要細細雕琢柯煒林能否體驗趙公道的心情，問他那時會不會覺得自己不會演戲？柯煒林坦言心情相當複雜。雖然他自認是個能自得其樂的人，會騎腳踏車到處探索、被說胖之後去健身房跑步，但異鄉的孤獨感仍不時襲來。尤其遇到香港有放假、台灣卻沒有的節日（如聖誕節）時，那種落差感更讓他倍感寂寞。「我情緒本來就比較多，夜晚時候會覺得蠻寂寞的。」

除了思鄉之情，非科班出身的背景也曾讓他陷入深深的自卑。面對導演陳玉勳對表演細節的高要求，例如「聲音不要壓」等技術性指令，柯煒林一度感到無所適從，「放大了自己非科班這件事情，突然間有點看不清楚（自己原本的優點）。」

「非科班這件事情我演舞台劇時比較在意，但我這個人就還蠻直覺性。所以導演（陳玉勳）說我那個野性可能就是比較有直覺性的東西。」他回憶起某場戲突發奇想即興爬過去跟老闆講話，「我記得那一場我回去時超級開心，因為我突然變回那一個很愛演戲、很愛玩的演員，本來演技就要玩嘛。但那個時候因為我自卑感，會讓自己沒辦法去玩。」

他形容拍攝《大濛》是一種「吃力」的感覺，彷彿碰到了演藝生涯的第二個瓶頸。但他努力用自己的方式靠近角色，聽導演講戲、做功課、參觀人權博物館了解歷史背景，並試著從方郁婷身上「借氣」，慢慢找回表演的節奏。

柯煒林說自己其實是I人，但他碰到人總是展示著一種無比的熱情。林煒凱攝

生病後學會「放鬆」 柯煒林：以前總怕沒下一次機會

對於生病（肺腺癌四期）後的轉變，柯煒林坦言自己現在「放鬆比較多。」過去他是一個極度內耗的人，常為了一件事情糾結數週，總想著「萬一沒有下一次機會怎麼辦？」

在香港電影圈競爭激烈的環境下，年輕演員出頭不易，讓他總是逼迫自己要把握每一次機會，壓力大到難以承受。然而，生病讓他學會了放下，告訴自己「不管了」，反而因此睡得比較好，更能開心地去享受當下、享受演戲。

他笑說自己不太跟ChatGPT聊天排解內耗，因為覺得AI的回答很無聊，「我都想過了」。

柯煒林跟方郁婷在片場一個讓導演陳玉勳操心、一個讓陳玉勳放心。林煒凱攝

方郁婷不被「天才」標籤綑綁 柯煒林認證：她超努力

被譽為「天才演員」的方郁婷，面對這個稱號展現了超齡的成熟。她表示自己不會太在意這個標籤，而是將其視為觀眾對她表演的喜愛與肯定。

同住一個宿舍的柯煒林也跳出來為她背書，透露方郁婷每天晚上都跟媽媽苦練台語，背好背滿才去演戲，「她超努力，除了天才那部分以外。」一旁的陳玉勳則笑說要方郁婷珍惜「天才」封號，「不會有人用天才形容30、40多歲的演員。」

對於片中重現的70年前台灣生活場景，身為現代都市小孩的方郁婷感到無比新奇。在拍攝現場的大街場景，她從裝綠豆的袋子、磨鞋的攤位到現炸油條，都像個好奇寶寶一樣每一攤都走過去看、去摸，對那個時代的生活細節充滿了興趣。

方郁婷被陳玉勳稱讚是天才，但她將這個封號視為是對她表演的稱讚。林煒凱攝

《大濛》旅程重拾初心 柯煒林：能拍這個劇本很幸福

回顧《大濛》這趟旅程，柯煒林認為最大的收穫是重回當演員的初心。拍戲六、七年後產生的疲憊感，在這部電影中被重新洗滌。他感性地表示，這個劇本能在台灣拍攝是一件很幸福的事，因為「台灣還有講這個事情的能力」，這讓身為香港人的他感受特別深刻。

柯煒林坦言，剛開始不太能夠接受趙公道某些行為，陳玉勳表示，因為他把趙公道設定成有喜感，「柯煒林一直覺得他為什麼會有喜感？其實70年前的人跟我們現在不一樣，他們資訊很少。趙公道青少年開始當兵在軍隊成長，沒有社會化，是很單純的人。」

所以柯煒林自認除了幫助人這一塊，其他沒有跟趙公道相似之處，最直接的就是趙公道在那樣環境可以倒頭就睡，但柯煒林不行，他常失眠，夜裡想事情想得翻來覆去。「我如果遇入阿月我會幫忙，可能幫忙的方法不同，就這個部分相同，應該每個人都會想幫忙。」

至於是否明知有危險仍會去做？柯煒林露出神秘微笑：「不好說。我有遇過，不能講，但那是很容易想到的事情。」《大濛》現正上映中。

金馬獎結束後，柯煒林與方郁婷續留台灣，狂跑30場的電影映後，希望藉此讓更多人走進電影院。林煒凱攝



