專訪／確診肺腺癌4期悟出放鬆哲學！柯煒林《大濛》撞牆又重生 揭方郁婷天才封號背後血汗
在電影《大濛》中，香港演員柯煒林飾演的退伍老兵趙公道，與方郁婷飾演的少女阿月，在動盪的時代下展開了一段相互扶持的旅程。柯煒林今年4月確診肺腺癌四期，回望拍攝《大濛》的過程，更像是一場關於表演的重生之旅。
非科班出身陷自卑焦慮 柯煒林異鄉拍戲倍感寂寞
導演陳玉勳總在媒體面前誇讚方郁婷是天才演員，凡事不需他擔心，卻要細細雕琢柯煒林能否體驗趙公道的心情，問他那時會不會覺得自己不會演戲？柯煒林坦言心情相當複雜。雖然他自認是個能自得其樂的人，會騎腳踏車到處探索、被說胖之後去健身房跑步，但異鄉的孤獨感仍不時襲來。尤其遇到香港有放假、台灣卻沒有的節日（如聖誕節）時，那種落差感更讓他倍感寂寞。「我情緒本來就比較多，夜晚時候會覺得蠻寂寞的。」
除了思鄉之情，非科班出身的背景也曾讓他陷入深深的自卑。面對導演陳玉勳對表演細節的高要求，例如「聲音不要壓」等技術性指令，柯煒林一度感到無所適從，「放大了自己非科班這件事情，突然間有點看不清楚（自己原本的優點）。」
「非科班這件事情我演舞台劇時比較在意，但我這個人就還蠻直覺性。所以導演（陳玉勳）說我那個野性可能就是比較有直覺性的東西。」他回憶起某場戲突發奇想即興爬過去跟老闆講話，「我記得那一場我回去時超級開心，因為我突然變回那一個很愛演戲、很愛玩的演員，本來演技就要玩嘛。但那個時候因為我自卑感，會讓自己沒辦法去玩。」
他形容拍攝《大濛》是一種「吃力」的感覺，彷彿碰到了演藝生涯的第二個瓶頸。但他努力用自己的方式靠近角色，聽導演講戲、做功課、參觀人權博物館了解歷史背景，並試著從方郁婷身上「借氣」，慢慢找回表演的節奏。
生病後學會「放鬆」 柯煒林：以前總怕沒下一次機會
對於生病（肺腺癌四期）後的轉變，柯煒林坦言自己現在「放鬆比較多。」過去他是一個極度內耗的人，常為了一件事情糾結數週，總想著「萬一沒有下一次機會怎麼辦？」
在香港電影圈競爭激烈的環境下，年輕演員出頭不易，讓他總是逼迫自己要把握每一次機會，壓力大到難以承受。然而，生病讓他學會了放下，告訴自己「不管了」，反而因此睡得比較好，更能開心地去享受當下、享受演戲。
他笑說自己不太跟ChatGPT聊天排解內耗，因為覺得AI的回答很無聊，「我都想過了」。
方郁婷不被「天才」標籤綑綁 柯煒林認證：她超努力
被譽為「天才演員」的方郁婷，面對這個稱號展現了超齡的成熟。她表示自己不會太在意這個標籤，而是將其視為觀眾對她表演的喜愛與肯定。
同住一個宿舍的柯煒林也跳出來為她背書，透露方郁婷每天晚上都跟媽媽苦練台語，背好背滿才去演戲，「她超努力，除了天才那部分以外。」一旁的陳玉勳則笑說要方郁婷珍惜「天才」封號，「不會有人用天才形容30、40多歲的演員。」
對於片中重現的70年前台灣生活場景，身為現代都市小孩的方郁婷感到無比新奇。在拍攝現場的大街場景，她從裝綠豆的袋子、磨鞋的攤位到現炸油條，都像個好奇寶寶一樣每一攤都走過去看、去摸，對那個時代的生活細節充滿了興趣。
《大濛》旅程重拾初心 柯煒林：能拍這個劇本很幸福
回顧《大濛》這趟旅程，柯煒林認為最大的收穫是重回當演員的初心。拍戲六、七年後產生的疲憊感，在這部電影中被重新洗滌。他感性地表示，這個劇本能在台灣拍攝是一件很幸福的事，因為「台灣還有講這個事情的能力」，這讓身為香港人的他感受特別深刻。
柯煒林坦言，剛開始不太能夠接受趙公道某些行為，陳玉勳表示，因為他把趙公道設定成有喜感，「柯煒林一直覺得他為什麼會有喜感？其實70年前的人跟我們現在不一樣，他們資訊很少。趙公道青少年開始當兵在軍隊成長，沒有社會化，是很單純的人。」
所以柯煒林自認除了幫助人這一塊，其他沒有跟趙公道相似之處，最直接的就是趙公道在那樣環境可以倒頭就睡，但柯煒林不行，他常失眠，夜裡想事情想得翻來覆去。「我如果遇入阿月我會幫忙，可能幫忙的方法不同，就這個部分相同，應該每個人都會想幫忙。」
至於是否明知有危險仍會去做？柯煒林露出神秘微笑：「不好說。我有遇過，不能講，但那是很容易想到的事情。」《大濛》現正上映中。
更多鏡報報導
專訪／柯煒林險遭換角！陳玉勳揭《大濛》棄用台灣演員內幕 連鳥叫聲都有學問
專訪／要餓死才開口！金馬新人馬士媛超硬氣 揭11歲差戀愛：曾因「一餐飯錢」吵架
33歲柯煒林罹肺腺癌四期「每天吃鏢靶藥」 親吐健康現況！自認：不是病人
其他人也在看
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 1 天前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
許瑋甯婚後首發文！曬「婚禮內場夢幻照」感性告白：一切都很美好
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人於2021年低調登記結婚，今年喜迎愛子Ian，幸福家庭令人稱羨。兩人28日於台北文華東方酒店補辦婚宴，現場星光熠熠、浪漫滿溢。婚禮結束三天後，許瑋甯也終於在社群平台公開分享這場夢幻婚禮的片段，讓外界再次感受這份溫柔與喜悅。中時新聞網 ・ 10 小時前
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 1 天前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 1 天前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 20 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 1 天前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 1 天前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 1 天前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 1 天前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 21 小時前