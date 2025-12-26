專訪／神之舌帶路！振永指定「半糖全冰」珍奶特調 宋柏緯自封「白老鼠」試吃寵男神

宋柏緯與振永不僅用威士忌建立溝通橋梁，美食也是人的共同話題，彼此的嘴都很刁。

宋柏緯與振永，一位是台灣文青，一位是韓國男神，兩人因合拍電影《那張照片裡的我們》結緣，一開始兩人以威士忌建立起溝通橋梁，隨著宋柏緯善盡地主之誼，帶振永吃了不少美食，振永除了大誇宋柏緯根本是「神之舌」，也對將來若劇組來首爾宣傳，要帶他們吃哪些感到壓力山大。

因拍攝期長達3個月，振永與宋柏緯培養出深厚情誼，宋柏緯笑稱兩人是靠「威士忌」建立了溝通橋梁。宋柏緯善盡地主之誼，帶領振永征戰南北，從麻辣鍋到滷肉飯無一不精。有趣的是，身為INFP內向人格的宋柏緯，私下其實相當細心，他透露每次推薦給振永餐廳前，自己都會先去當「白老鼠」試吃，確認美味才敢帶男神登門。

在宋柏緯的帶領下，振永則對台灣美食徹底上癮，甚至封他為「神之舌」；除了滷肉飯、小籠包這類觀光客必吃，還很沉迷於「水蓮」；至於珍珠奶茶，振永也有個人特調：「半糖全冰」，笑稱冰塊一定要夠多才夠味，所以手搖飲界現在除了張員瑛特調外，現在也有了「振永特調」！

振永透露自己在拍攝時，常將照片傳給朱智勛請他給意見，朱智勛也稱讚振永的造型看起來很霸氣。

片中2人先後愛上李沐，宋柏緯飾演的弘國大方退出，已屆三十而立之年的他，實際上身邊已有了漂亮女友，連振永都在聚餐時見過。最近幾位先後結婚的男星李玉璽、婁峻碩、連晨翔，與宋柏緯年齡相仿，但他對結婚與否仍抱持隨緣態度，直言「不排斥，但這幾年想先認真工作」；面對媒體直問「想當爸爸嗎」「能不能接受先有後婚？」，宋柏緯眼中頓時閃爍著浪漫光芒：「如果可以教導小孩熱愛生活，感覺自己也跟著長大一次，也滿浪漫的。」然而他坦言自己沒想過這事，一切還是順其自然。

自認是浪漫主義的宋柏緯，在踏入30歲後覺得自己實際了很多，但這幾年暫時還沒想到要結婚。

至於振永心目中的理想型，起源於多年前在地鐵站看見一名短髮女孩主動幫老奶奶提重物的善良背影，讓他至今難忘，「善良、尊敬長輩的短髮女生」便是他的完美標準。被問及戲中女主角李沐是否符合他過往對台灣女生的形象？他點頭稱讚李沐有種「純淨、清爽」的魅力，十分迷人。

電影背景設定在1977年，幾位主演都穿上甚具懷舊風情的服裝，振永最愛自己那套深褐色皮衣，帥氣之餘還很有「保鑣」的架式；而宋柏緯的一頭長髮也很復古，但其實他早在《搖滾樂殺人事件》時就做過長髮「玩團仔」的造型。

振永很喜歡這身皮衣造型，帥氣又很有保鑣架式；宋柏緯再度以長髮造型出現，但絕大多數人還是覺得他適合短髮。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

最後宋柏緯話鋒一轉，聊起大學時也曾留過及肩長髮的黑歷史，「當時覺得留長髮騎檔車特別帥，因為頭髮會從安全帽後面飄出來，那個飄逸感我覺得很有型。」但媒體追問：「有人跟你說過你短髮比較好看嗎？」宋柏緯點頭且說：「我現在也是這樣跟自己說」，也坦言跟大學時比起來，自己現在的審美確實「有進步」，引起現場一陣爆笑。

