專訪／簡廷芮爆偷情王品澔！老公好兄弟發聲了 連晨翔曾當伴郎曝夫妻現況

粿粿與王子（邱勝翊）爆出偷情後，同遊美國的簡廷芮、王品澔也被傳是出軌另一對，雖簡廷芮與老公賴冠儒都雙雙發聲否認，但還是止不住外界討論。連晨翔與賴冠儒是從小一起長大的好兄弟，甚至是簡廷芮夫妻的「媒人」，20日接受《鏡報新聞網》專訪時被問到此事也回應了。

連晨翔與賴冠儒都是樹林人，從小一起長大，簡廷芮公佈婚訊時，連晨翔也興奮分享，更在婚禮上擔任伴郎。這次事件延燒，賴冠儒不斷被報導，連晨翔感嘆他畢竟是圈外人，表示：「有關心他，跟他說心理建設要做好。」他並形容，覺得賴冠儒沒有因此事受到太多影響，只是不習慣突然受到極大關注。

連晨翔為宣傳新戲《舊金山美容院》受訪。董孟航攝

簡廷芮二度發聲否認出軌！老公讚：好妻子

對於被爆偷情王品澔，簡廷芮兩度發聲否認，喊話外界不要捕風捉影，也感謝老公力挺，「也很抱歉不是公眾人物卻被捲入」。而賴冠儒則稱讚簡廷芮，「妳永遠是我心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子」。



