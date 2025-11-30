專訪》素人出身進軍啦啦隊！小龍女佩霓見球場一幕感動落淚

素人出身的佩霓，過去從來沒學過舞蹈，更沒上台經驗。（圖／味全龍球團提供）

味全龍啦啦隊成員佩霓，歷經了半年的練習生，從零開始努力獲得認可，成為正式成員。日前，她接受《中時新聞網》分享一年以來的心得，見到全家人特地北上支持的畫面，令她十分感動。

外型和靜靜神似，宛如雙胞胎姊妹的佩霓笑說，其實真的有很多人把她們搞錯，甚至出現粉絲互相舉錯毛巾的爆笑畫面，一旁的大學姐琪琪也稱讚，也有很多人說她像林襄，讓佩霓倍感榮幸，「很開心耶！她很漂亮耶」。

談到練習生再到正式成員的心路歷程，佩霓用神奇來形容自己，因為她完全沒有舞蹈經驗，一切從零開始。她回憶，剛開始應援時，常常坐在休息室緊張發抖，還被同事群群嘲笑，像是沒有靈魂的骷髏，好在一年的時間過去了，現在的她上台不再執著記舞步，而是自然地應援，也多了和球迷鏡頭互動的時間。

無奈身材纖瘦的關係，佩霓還被酸民罵說是「排骨精」，讓她很受傷。（圖／味全龍球團提供）

「我覺得很幸運，很感謝球團給機會！」她坦言，剛被選上時就有收到網友很嚴厲的建議，留言嗆她「跳成這樣也能上場？」一開始確實很在意，但佩霓認為，畢竟以前是素人，不太有人會給她建議，但變成公眾人物後，她逐漸去學會過濾不好的攻擊言論，並採納網友們給的好建議，努力去彌補不足的地方。因此，決定在休賽季報名舞蹈班，期許在明年更加進步、更加精進自我。

佩霓也很感謝，小龍女的夥伴、學姊們，願意在她低潮時給予安慰和鼓勵，大讚團隊十分團結，讓她相當感動。聊到在球場的感動時刻，除了看見球迷們願意拿出她的應援毛巾很開心以外，就是家人，願意從高雄北上來看她。

「有次全家人還有阿公阿嬤上來天母看我應援，我滿擔心的...」擔心老人家沒有看過棒球，會不會不適應現場環境。幸好熱情的龍迷、粉絲見到後都會主動上前關心幫忙照顧，見到這幕讓佩霓忍不住當場落淚，盡全力拿出更好的表現，告訴家人「我在台北的努力都是這樣來的！」

佩霓承諾她會盡力多吃一點飯。（圖／IG@pei_9104）

最後，佩霓向粉絲們喊話：「謝謝你們的支持，那怕我是素人，很多都是從我練習生以來，一路支持我到現在的人，即便我不是多有名氣，可能你們發現了我身上的閃光點，覺得我夠堅韌，很感謝你們每次在我低潮時給我力量，讓我不會自暴自棄」。

