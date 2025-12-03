專訪》細田守自曝新作放入「家族恩怨」 蘆田愛菜獻唱驚豔團隊
日本動畫名導細田守的全新動畫電影《Scarlet永無止境的史嘉蕾》10日將在台上映，日前他受邀來台出席金馬影展活動時趁空擋接受專訪。由於細田守過去的作品經常與家庭回憶有所連結，這次同樣放入人生經驗，他透露，其實家族中就有一位討人厭的叔父，他將對叔父的情緒都放進電影裡。不過就在分享完這個小故事後，細田守忍不住喃喃自語地說：「這可以說出來嗎？」
這次的作品靈感來自四大悲劇之一的《哈姆雷特》，哈姆雷特在劇中為了父王而向叔父復仇，細田守認為與自己的狀況似乎有些相似，他笑稱，「叔父對我爸媽講話都很不客氣、很囂張，家人都討厭他，但我爸媽在60幾歲時陸續過世，這討人厭的叔父活到了90幾歲，我就想說怎麼都得癌症了還是死不了？真奇怪，壞人可以活得生龍活虎，所以我把對他的情緒也放進電影裡。」
談到為何會選擇《哈姆雷特》這齣悲劇來做改編，細田守則坦言，從哈姆雷特的身上看到了自己的影子。他說自己從以前就很喜歡這部作品，「這個年輕王子和我有點接近，他常常自言自語，我年輕的時候在思考時，也常忍不住喃喃自語，對角色很有親切感」。此外，很多人會對未來感到不安，他認為這也許會是個好的題材，來傾聽年輕族群的聲音。
本片配音陣容強大，包括「天才童星」蘆田愛菜、岡田將生以及役所廣司，其中蘆田愛菜不只配音，連片尾曲都是由她獻唱。細田守解釋，其實一開始是打算另外找人來錄女主角唱歌的部分，「後來配到這一部分，還是請她來唱一下，一聽發現驚為天人，她本人非常會唱，我們就覺得不需要找其他人配歌唱的部分」，聲音連團隊都很驚豔，因此片尾曲才會一併請她演唱。
過去細田守與編劇奧寺佐渡子合作的作品包括《夏日大作戰》、《跳躍吧！時空少女》都是許多影迷心中的經典之作，而近期奧寺佐渡子的編劇作品《國寶》破紀錄，在日本登上真人電影票房第一，被問到是否有機會再與奧寺佐渡子合作？他則回應，大部分的故事都和自己的家庭有關，交到別人手上好像有點不太對勁，「奧寺老師最近也成了國寶級的編劇，也許再次跟她合作能有不同火花，但目前還是會繼續以自己的方式來創作。」
