專訪／網紅轉戰演員！女星嘆「多說多錯」揭假面閨蜜：只在乎流量

女星陳昱廷、李雪因合作電影結緣，在國片《啵me之我的青春住了鬼》中飾演一起在劇場奮鬥的閨蜜，戲外也培養出深厚情誼。陳昱廷、李雪近日接受《三立新聞網》專訪，透露兩人不只同星座、生日更只差三天，個性相當相似，李雪也大讚：「她就像以前的我，講話很直接，常常把我心裡想講的話都講出來。」

陳昱廷網紅轉戰演員。（圖／記者趙于瑩攝影）

談起進入演藝圈的轉變，從網紅轉戰演員的陳昱廷坦言，最大的挑戰其實是面對人，「以前講話很自在，入行之後就會變得比較謹言慎行，會覺得多說多錯。」透露網紅圈其實也充滿心機，「有些人只會在對自己有流量、有好處的時候才會互相tag、打卡。」

陳昱廷揭網紅圈潛規則。（圖／記者趙于瑩攝影）

被問到是否曾因說錯話惹麻煩？李雪則分享，年輕時常因為雞婆介入朋友紛爭，結果反而傷了感情，「後來才懂得，有些事不是你的課題，你只要聽就好。」

李雪學生時期努力賺錢只為跳舞。（圖／記者趙于瑩攝影）

片中兩人為了追夢，手頭相當拮据。李雪也回憶，學生時期為了夢想拼命打工賺錢，臨時工也做，常在超市等即期麵包、i珍食、吃50元便當，限制自己一個月只能花5000元，所有賺來的錢幾乎都拿去上大師舞蹈課，一心只想跳舞。

李雪近來暴瘦7公斤。（圖／記者趙于瑩攝影）

此外，李雪也透露，近日因家中轉變，因此暴瘦了7公斤，「大家都稱讚我說變漂亮了，可是我完全沒有覺得開心，因為那不是健康的，而且胖也不是壞事。」陳昱廷坦言自己47公斤體重也常常被嫌胖，感慨：「女生真的不需要為了別人調整自己。」

陳昱廷、李雪感情很好。（圖／記者趙于瑩攝影）

