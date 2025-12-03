專訪｜罹癌成人生轉捩點 柯煒林認高關注傷自尊「加油」成壓力
【緯來新聞網】導演陳玉勳執導《大濛》抱回金馬最佳劇情片等5項大獎，柯煒林、方郁婷兩人在片中飾演70年前熱心又純樸的台灣人，入圍金馬影帝后。不過現實生活中柯煒林是香港人講粵語、方郁婷則是英文比中文流利，讓導演陳玉勳笑虧：「好不習慣！」柯煒林7月公布罹癌病情後受到外界關注，不諱言外界湧來的關心讓他幾度情緒潰堤，「突如其來的愛，讓我有些措手不及。」
《大濛》柯煒林（左起）、導演陳玉勳、方郁婷勤跑宣傳。（圖／陳明中攝）
33歲柯煒林7月時公布罹患肺腺癌4期，這次來台宣傳《大濛》參加金馬，他看起來神采奕奕十分開心，也喊話病情控制得當，「在我這個年紀好好吃藥的話，其實是可以控制成慢性病的」讓大家放心。他笑說：「跟4年前來參加的感覺很不一樣，以前我像是個外地電影人，看著大家合照，很像誰都認識、又誰都不認識，但這次我自在很多，是真的很開心。」同樣也是慢熟的方郁婷，也坦承每次進劇組拍戲都很緊張，「我每次都是殺青之後才想要跟大家聊天，這次金馬也是覺得自在很多。」
柯煒林在片中飾演熱心又俠義的老兵「趙公道」，與方郁婷展開一段奇遇，不過片中的趙公道個性大剌剌、不拘小節，戲外柯煒林的個性則是大不同。柯煒林不諱言身體亮紅燈，的確讓他經歷劇烈的心理調適，起初單純因為有舞台劇工作，才決定公布病情，「我沒想到大家那麼關心，這時候我才知道很多人看過我的作品，但突如其來的愛，讓我有點措手不及。」他坦言自己性格愛較真、又容易鑽牛角尖，外界的「加油」、「我愛你」，對當時公布罹癌、又要面對舞台劇演出壓力的他，往往會有不同解讀。
柯煒林坦言公布病情後壓力不小。（圖／陳明中攝）
他透露：「我那個時候不懂大方接受大家的愛，覺得壓力很大。我是一個很悶騷的人，你說愛我，我還會看你愛的方式對不對。不想把大家的專注放在我生病這塊，會覺得自己當了10年演員了，為什麼你現在才跟我說你喜歡我？這其實很傷自尊的，是不是我沒有夠好的作品，還是因為你怕以後沒機會？」當時旁人的加油，對他也會造成心理壓力，「我會覺得我還要加油什麼呢？你跟我講加油幹嘛呢？我吃顆藥而已，很像是不斷在提醒我生病了。」
為此他經歷了兩三個月的情緒震盪，在專業的心理諮商協助，以及親朋好友陪伴下走出低潮，心也打開了，「我花了許多時間跟自己相處，有一天我心情就突然打開了，放輕鬆了，以前很容易給自己太大壓力，現在也放慢了，工作做不完的就慢慢做，最重要的就是好好睡覺，什麼都不管也蠻輕鬆的！」
經歷過身體變化後，他走過了低潮也學會了與自己和解，如今談起未來計畫，他透露演出舞台劇時學習了不少平穩心態的方式，笑說結束《大濛》宣傳後，預計回香港參加演員訓練營持續進修，「在舞台上很容易心亂，怎麼樣去整頓心態，那個時期學很多，如果在這個方面可以加強的話，在生活上或是拍電影啊也會滿有幫助的。」《大濛》現正上映中。
柯煒林經歷身體亮紅燈後，心理也花了段時間調適。（圖／陳明中攝）
