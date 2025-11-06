專訪／美方關切台灣防衛靭性不足 季連成盼憂患意識深植民心「讓中共不敢輕啟戰端」

季連成接受《鏡報》專訪時直言，我國憂患意識依然不足，因此希望建構健全體系，讓憂患意識深植民心，才能讓中共解放軍不敢輕啟戰端。（圖／李智為攝）

台灣長期面臨中共武力威脅，全社會防衛韌性有所缺失，連美方都予以關切；總統賴清德選擇商請位居中將的季連成出馬，擔任行政院政務委員全力推動。談起全社會防衛韌性的建構，季連成接受《鏡報》專訪時直言，我國憂患意識依然不足，因此希望建構健全體系，讓憂患意識深植民心，才能讓中共解放軍不敢輕啟戰端。

據了解，副總統蕭美琴2024年當選後尚未就任之前，曾低調赴美，當時美方便向她直言，台灣在面臨中共威脅下，社會防衛韌性仍有加強空間。後續她也將該意見轉達給賴清德，因此才會成立「全社會防衛韌性委員會」，並邀請季連成擔任執行秘書，全力協助推動。

季連成認為，中共從未宣布放棄武力犯台，在中國不斷擴張武力的當下，已造成台灣面臨前所未有的威脅，甚至是「近在咫尺」，但由於我國歷經長年的承平時期，因此現今國人的憂患意識不足。為此，他除了要建構中央政府與地方政府的全社會防衛韌性體系外，還要讓憂患意識深植民心，才能真正讓台灣更強大。

談到花蓮救災，季連成表示這便是社會防衛韌性的驗證機會；像是物資配售、疏散避難、收容量能等，都是戰時需要考量的。他透露，歐洲國家、美國等國家都希望我方推動全社會防衛韌性，尤其美方對此認知更是強烈；因此在外交上對方都會提出相關問題，我方中央政府也發覺這點確實應該強化。

季連成說，俄烏戰爭至今已快進入第4年，烏克蘭能夠撐到現在，就是完整發揮了全社會防衛韌性；而當台灣建構好全社會防衛韌性，民眾也有高度憂患意識後，即可達到強大的嚇阻力量。未來中共解放軍要武力犯台，就必須思考犯台勝算，甚至是因為台灣具有良好的全社會防衛韌性，讓解放軍不敢輕啟戰端。

季連成說，政府最新推出的「當危機來臨時——台灣全民安全指引」，明年農曆過年前，一定會將這本手冊發到全台灣960萬戶。（圖／李智為攝）

季連成強調，中央、地方都應該不斷宣導相關概念，而他也早已啟動相關作業；像是跟各縣市有三合一的會報，包含災防會報、動員會報以及戰力綜合協調匯報。這三種會報各縣市每年都要開兩次，「政府要動起來，不能只有中央動，地方也要動，才會影響到民眾，這就如同救災步調，透過政府機制，影響社會層次」。

季連成並以此次花蓮撤離為例，他強調，會要求所有撤離民眾帶上避難包，而類似建議都寫在政府最新推出的「當危機來臨時——台灣全民安全指引」內。他透露，明年農曆過年前，一定會將這本手冊發到全台灣960萬戶，讓台灣所有民眾都能了解，國家發生重大變故時該如何應處。



