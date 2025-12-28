專訪／翁倩玉曝台一文化「日本少見」 為《陽光女子合唱團》重返大銀幕
75歲藝人翁倩玉相隔47年重返台灣大銀幕，參與電影《陽光女子合唱團》，與安心亞、陳意涵、鍾欣凌等演員共同飆戲。在這部電影中，她飾演一位因年輕時犯錯入獄而在獄中開展第二人生的指揮。接受TVBS專訪時，她分享了對台灣美食的喜愛，並透露明年將迎來出道60周年，計劃舉辦演唱會。儘管75歲高齡，翁倩玉仍保持忙碌的工作節奏，並堅持「比別人努力三倍」的人生座右銘。
翁倩玉表示，選擇重返台灣大銀幕是因為遇到了好劇本和好電影。雖然她住在日本，較少接觸台灣演員的作品，但她提到與年輕演員合作很愉快，笑稱這些演員「差不多是我女兒的年齡」。電影拍攝過程中，劇組實際到監獄取景，現場有真正的受刑人，這讓她獲得了難得的經驗。
近期在台日兩地奔波的翁倩玉，對台灣的美食讚不絕口。她特別提到台灣的早餐店文化在日本少見，因為日本人通常在家吃早餐。她喜愛的台灣美食包括擔仔麵、豆花和潤餅，談起這些美食時她忍不住說「台灣東西好吃，真的」。此外，她長期練習氣功，這對她保持良好體態和健康有很大幫助。
翁倩玉的生活充實而忙碌。她表示：「沒在拍戲我就在唱歌，不在唱歌我就在做我的版畫，我不在做版畫，我就訓練我的狗。」她還同步經營YouTube頻道，展現多方面的才華。面對明年出道60周年的里程碑，她已經計劃舉辦演唱會慶祝這個特別的時刻。
作為一位在日本發展的台灣藝人，翁倩玉分享了她的人生座右銘：「日本的製作人會挑日本人，跟他一樣時我要努力兩倍，比他要好我要努力三倍。」這個「努力三倍」的原則成為她在演藝圈長期發展的重要指引，也是她珍惜每一個表演機會的原因。
